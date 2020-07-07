подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Киевсовет требует от Президента Зеленского остановить политические репрессии против Порошенко и общественных активистов, волонтеров, военных
07 июля 2020, вторник, 14:55 760
Политика 2020-07-07T14:55:05+03:00
Українські Новини
Киевсовет требует от Президента Зеленского остановить политические репрессии против Порошенко и общественных а

Киевсовет требует от Президента Зеленского остановить политические репрессии против Порошенко и общественных активистов, волонтеров, военных

Татьяна Зотова
Киевсовет, Репрессия, Петр Порошенко, Зеленский, Европейская солидарность
Киевсовет. Фото: ЕС
Киевсовет. Фото: ЕС

На внеочередном заседании Киевский городской совет обратился к Президенту Владимиру Зеленскому с требованием прекратить преследование и репрессивные меры в отношении пятого Президента Петра Порошенко, общественных лидеров, волонтеров, военнослужащих, активистов Евромайдана. Депутаты Киевсовета глубоко обеспокоены и возмущены тем конвейером из  уголовных производств, которыми новая власть год подряд пытается дискредитировать своих политических оппонентов. За соответствующий проект решения проголосовали 68 депутатов Киевсовета, информирует портал interfax.com.ua.

Секретарь Киевсовета и председатель Киевской городской организации политической партии "Европейская Солидарность" Владимир Прокопив заявил, что городской совет не будет молчать, "когда в стране начались политические репрессии". В тексте обращения отмечается, что "политические преследования, расправы над общественными и оппозиционными лидерами, активистами Евромайдана, репрессивные действия силовых структур, руководство которых ассоциируется с прежним режимом Виктора Януковича, тотальное доминирование в информационном пространстве пророссийского нарратива - это свидетельство того, что Украина в очередной раз оказалась перед большими политическими потрясениями".

Представляя проект обращения, депутат Киевсовета от "Солидарности" Вадим Сторожук отметил: "Киевсовет не будет молчать, когда в стране начались политические репрессии. Мы категорически осуждаем попытки выборочного правосудия, которые осуществляются в отношении пятого Президента Украины Петра Порошенко".

"Наша страна является частью цивилизованной Европы и разделяет европейские ценности, в частности уважение к демократическим принципам, верховенству закона, прав и основных свобод человека, - отметил Сторожук. - Но откровенная политическая травля Петра Порошенко не имеет ничего общего со справедливостью и демократией. Также ничего общего с установлением справедливости нет и в производствах, которые ведутся в отношении общественных лидеров и активистов Евромайдана".

В то же время, депутат Киевсовета Наталья Маслова заявила, что Киевсовет "в то время, когда судебная власть и правоохранительные органы работают по указанию властей, и по факту работают на благо Кремля, не может стоять в стороне".

"Мы должны решительно заявить о своей позиции и призвать Президента Украины прислушиваться к Киевскому городскому совету и начать работать на благо народа. Мы не можем позволить разрушать имидж Украины на международной арене. А именно это и происходит, когда власть прибегает к политическим преследованиям оппозиции и активистов", - подчеркнула депутат Киевсовета Наталья Маслова.

Депутаты Киевсовета призвали главу государства прислушиваться к многочисленным обращениям международных партнеров Украины и мировой общественности, которые считают, что действия, направленные на немотивированные и предубежденые преследования, дискредитируют Украину.

Свою поддержку решению Киевсовета выразили и народные депутаты от "Европейской Солидарности", которые пришли на пленарное заседание - Виктория Сюмар, Ахтем Чийгоз, София Федина, Алексей Гончаренко.

В частности, народный депутат Алексей Гончаренко отметил, что нынешняя власть развернула маховик репрессий против политических оппонентов, что несет реальную угрозу демократии в стране.

"5 лет назад, выбирая вас - городские власти, киевляне голосовали за европейскую столицу, европейский выбор и европейские ценности. А что такое Европа? Европа - это демократия и верховенство права. И демократия - это не когда вы можете увидеть оппозицию только в судебных заседаниях вместо сессионного зала парламента. Верховенство права - это не тогда, когда сажают не тех, кто ворует у народа, а тех, кто критикует власть. Это понимают на каждой киевской улице. К сожалению, кроме одной - улицы Банковой, где находится Офис Президента", - отметил Алексей Гончаренко.

Больше новостей о: Киевсовет Репрессия Петр Порошенко Зеленский Европейская солидарность

Послезавтра Зеленский прекратит особый режим работ...
Луценко подтвердил правдивость записей Деркача: По...
Тимошенко в Быковне почтила память жертв политичес...
После ряда скандалов у "Слуги народа" обвалился ре...
Показатель заболеваемости COVID-19 в Украине в 4 раза превышает необходимый для открытия границ ЕС
Резервы НБУ выросли более чем на $3 млрд
Новости
В Днепровском лимане массово переморили рыбу 16:52
Венгрия предъявила претензии Зеленскому, что "тонет в карпатском мусоре" 16:35
Власть должна поменять подход и переговорщиков, чтобы добиться успеха в "нормандском формате", – Бойко 16:34
Депутаты 5 фракций и групп требуют от Президента, Премьера и НОТУ не закрывать "Доброго ранку, Країно!" на UA:Перший 16:32 Документ
Депутаты хотят ввести новый налог на земельные паи и пашню 16:30
больше новостей
По 6 тысяч за пай: селян хотят обложить новым налогом 23:16
Эксперты рассказали, стоит ли продавать или покупать валюту в ближайшее время 05:30
Украину накроет 40-градусная жара без намека на дождь. Прогноз погоды на понедельник 21:00
Грозы, ливни и град. В Украине объявили штормовое предупреждение 09:00
Украинским туристам открыт въезд в 23 страны: полный перечень 10:55
больше новостей
По 6 тысяч за пай: селян хотят обложить новым налогом 23:16
ГБР вручило обвинительный акт экс-депутату Рады Пашинскому, сегодня дело передадут в суд 10:45
Цена на электроэнергию в Украине выше, чем в Европе 10:27
В Раде предлагают передать Нацсовету по телевидению право требовать в суде блокирование онлайн-медиа 16:25
У руководителей госпредприятий повысились зарплаты, несмотря на падение прибыли, — депутат 20:48
больше новостей
На границе с Беларусью два пункта пропуска возобновили работу
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok