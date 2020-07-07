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  • Зеленский должен гарантировать выполнение меморандума по "зеленым" тарифам, - эксперт
07 июля 2020, вторник, 14:35 15
Политика 2020-07-07T14:45:02+03:00
Українські Новини
Зеленский должен гарантировать выполнение меморандума по "зеленым" тарифам, - эксперт

Зеленский должен гарантировать выполнение меморандума по "зеленым" тарифам, - эксперт

Анна Рудык
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента
Владимир Зеленский. Фото: Офис Президента

Дистанцирование президента Владимира Зеленского от ситуации вокруг снижения "зеленых" тарифов и накопления задолженностей перед производителями ВИЭ в размере 16 млрд грн может обернуться провалом политики по привлечению инвестиций и потерей доверия к Украине. 

Об этом пишет аналитик Kyivstratpro Тарас Семенюк в статье "Зеленый" тест Зеленского: Сможет ли президент сохранить доверие инвесторов" для "Интерфакс-Украина".

В последние несколько месяцев между правительством и инвесторами в ВИЭ велись переговоры о снижении "зеленых" тарифов и погашении 16 млрд грн задолженности за произведенную электроэнергию. По итогу переговоров был подписан меморандум о взаимопонимании, ставший основой для законопроекта №3658. 

"Сам Зеленский в переговорах не участвовал и своей позицией не делился, хотя инвесторы неоднократно просили о такой встрече. Возможно, у гаранта не было никаких претензий или предложений по ходу переговоров, как и к финальной версии меморандума. На это указывает и тот факт, что президент все же дал законопроекту 3658 "зеленый" свет, присвоив статус неотложного", - отмечает Семенюк.

Однако среди инвесторов существуют опасения, что законопроект может не пройти второе чтение в парламенте, либо будет предусматривать значительно большее снижение "зеленых" тарифов, чем было оговорено изначально.

"Если отстраненность Зеленского от происходящего в индустрии ВИЭ в последние месяцы обернется провалом законопроектов и дальнейшей стагнацией отрасли, это будет означать окончательный провал политики по привлечению инвестиций. Ведь как привлекать инвесторов в страну, в которой их интересы никак не защищены, а законы и рыночные регуляции в любой момент могут полностью измениться. Во всем мире будут говорить не про инвест-нянь, а про инвест-мошенников, инвест-рекетеров и инвест-палачей. Украина лишится и без того скромного капитала доверия", - пишет эксперт.

Напомним, что в проекты возобновляемой энергетики в Украине было инвестировано более $10 млрд, из которых около трети приходится на иностранный капитал. 

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