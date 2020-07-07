Существует угроза ликвидации Комитета обеспечения доступности, этого нельзя допустить, – Струневич

Комитет обеспечения доступности лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения к объектам социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры при Минрегионе может полностью прекратить свою деятельность. Этого нельзя допустить, поскольку он является платформой для решения проблем людей с ограниченной мобильностью.

Об этом заявил заместитель председателя парламентского комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Вадим Струневич на своей странице в социальной сети Facebook.

"Сейчас существует угроза полного прекращения деятельности Комитета обеспечения доступности. Мы с единомышленниками обратились в Минрегион с обращением не допустить этой ошибки. Ведь мы должны способствовать равным возможностям для всех украинцев", - сообщил он.

Парламентарий напомнил, что Комитет был создан еще в 2017 году и проработал всего 2 года.

"Последнее заседание было еще в марте 2019 года. Более активных действий Комитета не наблюдалось", - уточнил он.

По словам Вадима Струневич, сейчас в Украине 2,8 млн человек с инвалидностью фактически изолированы от общества.

"80% этих людей - работоспособны, они могут и хотят работать, хотят быть частью общества и мы должны это законное право реализовать", - подчеркнул он.