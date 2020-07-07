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07 июля 2020, вторник, 13:02 43
Политика 2020-07-07T14:45:03+03:00
Українські Новини
ОО "Все вместе" призывает отказаться от ратификации Стамбульской конвенции

ОО "Все вместе" призывает отказаться от ратификации Стамбульской конвенции

Анна Рудык

Общественная организация "Все вместе" считает недопустимыми ратификации Конвенции Совета Европы "О предотвращении и противодействии насилию в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями" (Стамбульская конвенция). Согласно обращению председателя ОО Руслана Кухарчука к народным депутатам Украины, Конвенция противоречит государственному законодательству и создает условия для ухудшения правового статуса отдельных категорий граждан.

По мнению экспертов ОО, главным несоответствием украинскому законодательству является противоречивое определение Конвенцией понятие "гендера" и производных от него. "Некоторые эксперты считают, что гендер - это вообще искусственная категория, правовая фикция, не имеющая никакого основания для существования в плоскости права, в частности международного и национального. Собственно, понятие "гендера" как поведенческой роли в Стамбульской конвенции представляет угрозу для самих женщин, так как размывает понятие женского пола, а значит - посягает на их половую идентичность", - говорится в обращении ОО "Все вместе".

Представители ОО считают угрожающим ратификации Конвенции. "Ответ на аргумент о том, что Конвенция защищает всех от насилия, в том числе геев, лесбиянок или трансгендеров, таков: не могут создаваться привилегии для категории лиц, образ жизни которых является неприемлемым и опасным для общества. На сегодня доступны многочисленные научные исследования, опубликованные в реферируемых зарубежных изданиях, которые свидетельствуют об опасностях от образа жизни ЛГБТ лиц для них самих и окружающих их людей, особенно детей, с психологической и физиологической точек зрения (заболеваемость СПИДом, раком, высокий уровень психических расстройств и самоубийств)", - говорится в обращении.

Кроме того, поскольку в Конвенции речь идет о введении изменений в учебные программы школ, представители ОО уверяют, что такие нововведения создают предпосылки для правовых коллизий в плоскости отцовства. "Статья 14 Конвенции поощряет государства к включению учебного материала по таким вопросам, как нестереотипные гендерные роли, в формальные учебные планы на всех уровнях обучения. Это противоречит положениям национального законодательства, которое предусматривает право родителей непосредственно влиять на воспитательный процесс в школах, право на нравственное воспитание детей в соответствии с их собственными мировоззренческими и религиозными убеждениями", - объясняют в ГО и призывают отказаться от ратификации Конвенции.

Однако ОО "Все вместе" предлагает придерживаться положений действующего Закона Украины "О предотвращении и противодействии домашнему насилию", который, по мнению представителей ОО более прогрессивный по сравнению с Стамбульской конвенцией.

Справка

Конвенция Совета Европы "О предотвращении и противодействии насилию в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями" (или Стамбульский конвенция) - международный договор по правам человека. Положения Конвенции призваны защитить женщин мира от дискриминации и усилить их правовой статус. Украина подписала документ в 2011 году, но до сих пор не ратифицировала. 24 февраля 2020 начался сбор подписей в электронной петиции в адрес Президента Украины с призывом ратифицировать Конвенцию. Петиция собрала более 26 000 подписей.

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