ОО "Все вместе" призывает отказаться от ратификации Стамбульской конвенции

Общественная организация "Все вместе" считает недопустимыми ратификации Конвенции Совета Европы "О предотвращении и противодействии насилию в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями" (Стамбульская конвенция). Согласно обращению председателя ОО Руслана Кухарчука к народным депутатам Украины, Конвенция противоречит государственному законодательству и создает условия для ухудшения правового статуса отдельных категорий граждан.

По мнению экспертов ОО, главным несоответствием украинскому законодательству является противоречивое определение Конвенцией понятие "гендера" и производных от него. "Некоторые эксперты считают, что гендер - это вообще искусственная категория, правовая фикция, не имеющая никакого основания для существования в плоскости права, в частности международного и национального. Собственно, понятие "гендера" как поведенческой роли в Стамбульской конвенции представляет угрозу для самих женщин, так как размывает понятие женского пола, а значит - посягает на их половую идентичность", - говорится в обращении ОО "Все вместе".

Представители ОО считают угрожающим ратификации Конвенции. "Ответ на аргумент о том, что Конвенция защищает всех от насилия, в том числе геев, лесбиянок или трансгендеров, таков: не могут создаваться привилегии для категории лиц, образ жизни которых является неприемлемым и опасным для общества. На сегодня доступны многочисленные научные исследования, опубликованные в реферируемых зарубежных изданиях, которые свидетельствуют об опасностях от образа жизни ЛГБТ лиц для них самих и окружающих их людей, особенно детей, с психологической и физиологической точек зрения (заболеваемость СПИДом, раком, высокий уровень психических расстройств и самоубийств)", - говорится в обращении.

Кроме того, поскольку в Конвенции речь идет о введении изменений в учебные программы школ, представители ОО уверяют, что такие нововведения создают предпосылки для правовых коллизий в плоскости отцовства. "Статья 14 Конвенции поощряет государства к включению учебного материала по таким вопросам, как нестереотипные гендерные роли, в формальные учебные планы на всех уровнях обучения. Это противоречит положениям национального законодательства, которое предусматривает право родителей непосредственно влиять на воспитательный процесс в школах, право на нравственное воспитание детей в соответствии с их собственными мировоззренческими и религиозными убеждениями", - объясняют в ГО и призывают отказаться от ратификации Конвенции.

Однако ОО "Все вместе" предлагает придерживаться положений действующего Закона Украины "О предотвращении и противодействии домашнему насилию", который, по мнению представителей ОО более прогрессивный по сравнению с Стамбульской конвенцией.

Справка

Конвенция Совета Европы "О предотвращении и противодействии насилию в отношении женщин и домашнего насилия и борьбе с этими явлениями" (или Стамбульский конвенция) - международный договор по правам человека. Положения Конвенции призваны защитить женщин мира от дискриминации и усилить их правовой статус. Украина подписала документ в 2011 году, но до сих пор не ратифицировала. 24 февраля 2020 начался сбор подписей в электронной петиции в адрес Президента Украины с призывом ратифицировать Конвенцию. Петиция собрала более 26 000 подписей.