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07 июля 2020, вторник, 11:55 413 Мнение
Верховная Рада и партии 2020-07-07T12:45:02+03:00
Українські Новини
Максим Бужанский: Сегодня стартует рассмотрение действующего Закона о языке Конституционным Судом

Максим Бужанский: Сегодня стартует рассмотрение действующего Закона о языке Конституционным Судом

Сергей Паламаренко
Верховная Рада, Парламент, Конституционный суд, закон о языке, Бужанский

Свою точку зрения на рассмотрение в Конституционным Суде Украины Закона о языке в Украине, теме, которая опять была обострена после недавних высказываний Секретаря СНБО Алексея Данилова, на персональной станице в социальной сети Facebook обнародовал народный депутат от фракции "Слуга народа" Максим Бужанский.

"Моё мнение вам известно, это никакой не закон о языке, это закон о попытке переизбрать Порошенко на второй срок. О попытке дать его избирателям возможность доминировать над остальными гражданами, подменяя конституционные нормы их представлениями о том, как должно быть.

Но зачем нам ориентироваться на мою точку зрения, если Конституционный Суд будет принимать во внимание совсем другие вещи. В частности, доклад Управления Верховного Комиссара ООН по правам человека, опубликованный 5 сентября 2019 года.

Это очень интересный документ, в котором ООН на 18 страницах подробно расписывает, что нужно быть полным Парубием, чтобы в современном, демократическом обществе принять вот такое.

Но я остановлюсь всего лишь на двух пассажах из доклада.

  1. Законом устанавливается необоснованное разграничение между официальными языками стран ЕС и другими языками нацменьшинств, предоставляя преимущества первым. С какого хрена? - как бы пытается деликатно выяснить Верховный Комиссар ООН, вы где такую пещерность видели?
  2. В докладе прокомментирована яркая идея рассказать частным телеканалам, на каких языках они должны вещать.

А именно-свободное использование языков нацменьшинств должно быть разрешено в ЧАСТНЫХ теле, радио, печатных и электронных СМИ.

А в Национальных СМИ, языкам меньшинств должен быть предоставлен достаточный и пропорциональный объем.

И всё, финиш.

Говоря человеческим языком, никакой Парубий не только не имеет право рассказывать частному бизнесу на каком языке ему работать, но ещё и обязан обеспечить все условия в национальных СМИ.

А не вот то, что с такой позорной помпой приняли прошлой весной. Действующий закон никак не защищает наш украинский язык, он прямо ущемляет права носителей других языков.

Надеюсь, Конституционный Суд даст этому быструю и категоричную оценку. А потом мы все посмотрим, кто спекулирует на вопросах языка, по итогу.", - констатировал депутат Бужанский.

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