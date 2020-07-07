Антон Кучухидзе: почему затягивается налоговый вопрос для игорного бизнеса?

Всю прошлую сессионную неделю страна наблюдала за тем, насколько медленно рассматривался законопроект о легализации игорного бизнеса, и за минутами политической рекламы оппозиционных фракций во время зачитывания правок и тупой политизацией сугубо экономического вопроса.

Диву даешься, как депутаты оппозиционных фракций восхваляли «запрет» 2009 года, и забывали сказать, что именно этот «запрет» азартных игр привел к тому, что страна потеряла, как минимум десятки млрд гривен и сотни тысяч рабочих мест. Чистой воды политиканство. Несмотря на угрозы политизации вопроса, очевидно, что на следующей сессионной неделе законопроект 2285-д проголосуют, но это не решит всех вопросов, которые необходимы для полноценного запуска рынка.

Из-за политизации рассмотрения законопроекта 2285-д, абсолютно непонятной остается ситуация с налогами для операторов азартных игр, и это при том, что устраивающий всех будущих операторов игорного рынка законопроект готов. Коррупционный монстр очень сильно противостоит полноценной легализации игорного бизнеса в Украине.

Голосование за легализацию – это хорошо, но легализацию нужно подкрепить предсказуемой системой налогообложения, иначе западный инвестор не будет торопиться с приходом на украинский игорный рынок. Налоговое регулирование имеет колоссальное значение для развития данного бизнеса.

Для примера, можем посмотреть на кейс в Дании. Правительство этой страны решило поднять с 2021 года налог на валовый игровой доход (GGR) для онлайн сегмента азартных игр на 40%: с 20% до 28%. Влиятельная аналитическая компания в сфере азартных игр H2 Gambling Capital подсчитала, что если правительство реализует данную инициативу, то это приведет к тому, что лицензированный онлайн сегмент Дании уменьшится на 25%, а доля датских игроков, которые отдадут предпочтение иностранным сайтам и от их игры страна не получит налогов, составит 24% (в 2020 году этот показатель составляет 16%).

Пример Дании показывает, насколько чувствительной является налоговое регулирование, как для игроков, так и для организаторов азартных игр. Душить налогами бизнес никому еще не помогал, и это всегда приводит к увеличению оттока денег и потребителей с той страны, где институты увеличивают налоговое давление.

Эти выводы с международного опыта были сделаны и Финансовым Комитетом ВР, и в парламенте появился адекватный законопроект о налогообложении азартных игр 2713-д, в котором реально отображен голос бизнеса – отмена GGR (валовый игровой доход), минимум до 1 января 2024 года, и значительно снижены ставки налогов после переходного периода. Но политиканы и лоббисты темных сил сделали свое: игорный бизнес запустится, но по непонятной налоговой системе.Пленарная неделя с 13 по 17 июля будет финальной для 3-й сессии ВР IX созыва, так что мы увидим регламентное оружие относительно налогообложения азартных игр или же вопрос перекочует на сентябрь, и пару месяцев будем жить при на половину легализированном рынке азартных игр.

Если же отбросить в сторону прагматический подход к легализированному игорному рынку, и учитывая противодействие коррупционного монстра в парламенте, то даже принятие 2285-д можно будет считать громадным прорывом. Хотя эффективней для страны было бы одновременное голосование за 2285-д и 2713-д.

Антон Кучухидзе, политолог-международник, специально для «Украинские Новости»