подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Антон Кучухидзе: почему затягивается налоговый вопрос для игорного бизнеса?
07 июля 2020, вторник, 07:00 376 Мнение
Политика 2020-07-07T07:45:14+03:00
Українські Новини
Антон Кучухидзе: почему затягивается налоговый вопрос для игорного бизнеса?

Антон Кучухидзе: почему затягивается налоговый вопрос для игорного бизнеса?

Антон Кучухидзе
Антон Кучухидзе, Легализация игорного бизнеса
фото ИА
фото ИА "Украинские Новости"

Всю прошлую сессионную неделю страна наблюдала за тем, насколько медленно рассматривался законопроект о легализации игорного бизнеса, и за минутами политической рекламы оппозиционных фракций во время зачитывания правок и тупой политизацией сугубо экономического вопроса.

Диву даешься, как депутаты оппозиционных фракций восхваляли «запрет» 2009 года, и забывали сказать, что именно этот «запрет» азартных игр привел к тому, что страна потеряла, как минимум десятки млрд гривен и сотни тысяч рабочих мест. Чистой воды политиканство. Несмотря на угрозы политизации вопроса, очевидно, что на следующей сессионной неделе законопроект 2285-д проголосуют, но это не решит всех вопросов, которые необходимы для полноценного запуска рынка.

Из-за политизации рассмотрения законопроекта 2285-д, абсолютно непонятной остается ситуация с налогами для операторов азартных игр, и это при том, что устраивающий всех будущих операторов игорного рынка законопроект готов. Коррупционный монстр очень сильно противостоит полноценной легализации игорного бизнеса в Украине.

Голосование за легализацию – это хорошо, но легализацию нужно подкрепить предсказуемой системой налогообложения, иначе западный инвестор не будет торопиться с приходом на украинский игорный рынок. Налоговое регулирование имеет колоссальное значение для развития данного бизнеса.

Для примера, можем посмотреть на кейс в Дании. Правительство этой страны решило поднять с 2021 года налог на валовый игровой доход (GGR) для онлайн сегмента азартных игр на 40%: с 20% до 28%. Влиятельная аналитическая компания в сфере азартных игр H2 Gambling Capital подсчитала, что если правительство реализует данную инициативу, то это приведет к тому, что лицензированный онлайн сегмент Дании уменьшится на 25%, а доля датских игроков, которые отдадут предпочтение иностранным сайтам и от их игры  страна не получит  налогов, составит 24% (в 2020 году этот показатель составляет 16%).

Пример Дании показывает, насколько чувствительной является налоговое регулирование, как для игроков, так и для организаторов азартных игр. Душить налогами бизнес никому еще не помогал, и это всегда приводит к увеличению оттока денег и потребителей с той страны, где институты увеличивают налоговое давление.

Эти выводы с международного опыта были сделаны и Финансовым Комитетом ВР, и в парламенте появился адекватный законопроект о налогообложении азартных игр 2713-д, в котором реально отображен голос бизнеса – отмена GGR (валовый игровой доход), минимум до 1 января 2024 года, и значительно снижены ставки налогов после переходного периода. Но политиканы и лоббисты темных сил сделали свое: игорный бизнес запустится, но по непонятной налоговой системе.Пленарная неделя с 13 по 17 июля будет финальной для 3-й сессии ВР IX созыва, так что мы увидим регламентное оружие относительно налогообложения азартных игр или же вопрос перекочует на сентябрь, и пару месяцев будем жить при на половину легализированном рынке азартных игр.

Если же отбросить в сторону прагматический подход к легализированному игорному рынку, и учитывая противодействие коррупционного монстра в парламенте, то даже принятие 2285-д можно будет считать громадным прорывом. Хотя эффективней для страны было бы одновременное голосование за 2285-д и 2713-д.

 

Антон Кучухидзе, политолог-международник, специально для «Украинские Новости»

Больше новостей о: Антон Кучухидзе Легализация игорного бизнеса

Львовская область ослабляет карантин
В Ужгороде рестораторы вышли на митинг против усиления карантина
Новости
Возможность въезда в разные страны можно проверить онлайн: список сервисов 07:30 Список
Овощи борщевого набора резко подешевели 07:15
У Зеленского рассказали как приструнят интернет-СМИ и как не попасть в изолятор, собираясь в отпуск в ЕС 07:00 Новости дня
Правила путешествия во время карантина. Как провести отпуск в Украине безопасно 06:15
Эксперты рассказали, стоит ли продавать или покупать валюту в ближайшее время 05:30
больше новостей
Украину накроет 40-градусная жара без намека на дождь. Прогноз погоды на понедельник 21:00
По 6 тысяч за пай: селян хотят обложить новым налогом 23:16
У руководителей госпредприятий повысились зарплаты, несмотря на падение прибыли, — депутат 20:48
Зеленский на пляже в Одессе. Скриншот видео
Зеленский в Одессе искупался в море и попал на видео 15:44
Эксперты рассказали, стоит ли продавать или покупать валюту в ближайшее время 05:30
больше новостей
По 6 тысяч за пай: селян хотят обложить новым налогом 23:16
Луценко подтвердил правдивость записей Деркача: Порошенко согласовывал с Байденом его назначение генпрокурором 19:45
Цена на электроэнергию в Украине выше, чем в Европе 10:27
ГБР вручило обвинительный акт экс-депутату Рады Пашинскому, сегодня дело передадут в суд 10:45
У руководителей госпредприятий повысились зарплаты, несмотря на падение прибыли, — депутат 20:48
больше новостей
На пляжах Одессы нашли кишечную палочку. Где безопасно купаться
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok