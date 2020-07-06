Решения по всем ЧП первого полугодия принимал и реализовывал Аваков, — СМИ

Во всех ЧС и происшествиях первого полугодия функции государства по ликвидации последствий и наведению порядка выполняло МВД, а настоящая цель нападок на главу ведомства - ослабление действующей власти и устранения конкурентов. Речь об этом идёт в статье "Год катастроф. Кто держит удар в Украине?", опубликованной в издании Obozrevatel.

"Это полугодие можно назвать лакмусовой бумажкой украинского правительства. Точка отсчета – 8 января – крушение украинского Boeing 737 МАУ в Иране. Трагедия унесла жизни 168 пассажиров и 9 членов экипажа и стала наглядной демонстрацией – украинская власть не сильно-то понимает, что происходит и что делать в таких ситуациях. Данная ситуация легла на плечи именно министра внутренних дел", - отмечает автор, при этом упоминая о том, что расследованием ситуации занималось МВД, а мобильная группа из специалистов для поисковой операции была готова к работе еще в день трагедии.

Автор также подчеркивает эффективность работы силовиков в ситуации, сложившейся вокруг эпидемии коронавируса: "Президент призывает граждан не вылетать из страны в связи с острой опасностью распространения инфекции, и Аваков принимает меры: МВД больше не дает согласия ни на один чартерный рейс. Пассажирское авиасообщение – закрыто. Параллельно с этим полиция пошла в рейды - некоторые особо предприимчивые "предприниматели" находят заработок на панике вокруг пандемии. Начинаются аресты нелегального вывоза вопреки правительственному запрету дефицитных средств защиты, изымается контрабанда", - комментирует автор.

При этом он напомнил о работе силовиков по стабилизации опасной ситуации в Санжарах, и напомнил о роли Авакова в вопросе сдерживания агрессии националистических группировок, которые, по словам автора, будут ужесточаться с приближением осенних выборов.

"В Санжарах пылают баррикады, обезумевшие в крике лица, кровь, дым и флаг Украины - протестные акции против размещения прибывших на карантин в медцентре Нацгвардии к моменту прибытия автобусов с эвакуированными, переросли в настоящий хаос. Атаку отбивали силовики из МВД. Глава ведомства заверил: эвакуированные украинцы здоровые. Это лишь был один из множества примеров. Через националистов отдельные политики "раскачивают корабль" и пока единственный сдерживающий их фактор – правоохранители и независимость Авакова от провластных или оппозиционных сил. Более того, такая позиция главы МВД на пользу Президенту, ведь если бы правоохранительный сектор сейчас возглавил человек Зеленского, глава государства получал бы прямой урон от нападок "активистов"", - говорится в публикации.

Последующие ЧП, как то - пожары в четырёх украинских областях, взрыв в столичной многоэтажке, наводнение в Западной Украине, - также легли на плечи руководства МВД, благодаря спасателям и нацгвардейцам последствия были ликвидированы максимально быстро.

Автор подытожил: "Как бы все происходило, будь у руля МВД очередная безвольная марионетка, не делающая ни одного самостоятельного шагу, или "зелёный" салага, каких у нас и так больше половины всего правительственного состава? Итог таков: где нет вопящих во все горло о "своих правах" активистов, все операции МВД проходят эффективно и слажено. И никакой альтернативы действующему главе ведомства пока не предложено. А советчики Зеленского, настаивающие на замене министра, едва ли осознают, насколько это может ударить по положению самого Президента, которому нужны не "свои" кадры, а люди, действительно знающие дело, ведь прошедшее полугодие наглядно показало – в период аврала удар держал именно Аваков", - подчёркивается в статье.