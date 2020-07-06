подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Одесский припортовый завод за год вышел на рекорд по объему экспорта продукции
06 июля 2020, понедельник, 15:10 14
Экономика 2020-07-06T15:11:01+03:00
Українські Новини
Одесский припортовый завод за год вышел на рекорд по объему экспорта продукции

Одесский припортовый завод за год вышел на рекорд по объему экспорта продукции

Елена Новикова
АО
АО "Одесский припортовый завод". Фото: opz.odessa.net

Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и.о. главы правления АО "Одесский припортовый завод" Николай Синица отметил, что менее чем за полгода работы ОПЗ установил рекорд по объему экспорта продукции за последние пять лет. 

Об этом стало известно из сообщения ОПЗ.

Стоит отметить, что запустить предприятие удалось благодаря заключению давальческого контракта с компанией "Агро Газ Трейдинг". С тех пор, буквально за 10 месяцев, ОПЗ произвел 669,7 тыс. тонн карбамида и  61,6 тыс. тонн аммиака. Одновременно на Одесском припортовом заводе начали капитальный ремонт производственных мощностей и погашение части задолженности перед НАК "Нафтогаз Украины".

"Сегодня наш завод активно выходит из кризиса, в котором он находился. Благодаря давальческому сырью мы вдохнули новую жизнь в ОПЗ. Мы видим, что давальческая модель позволяет не только поддерживать завод в относительно работоспособном состоянии, но и при правильном управления – помогает ему развиваться и восстанавливаться после простоя", - поделился Николай Синица.

Новые подходы в работе и реализация давальческой модели позволили повысить и заработную плату сотрудникам. Только за первые 5 месяцев 2020 года по сравнению с прошлым годом она выросла на 44%. Стабильность на предприятии и обеспечение всех социально-экономических условий обеспечили возврат квалифицированных кадров на ОПЗ. Президент Владимир Зеленский отметил – это немаловажный факт для нашей страны. Он подчеркнул, видит в Одесском припортовом заводе большой потенциал.

"Услышал от нового директора, что улучшилась ситуация с возвращением кадров. Хотелось бы верить, что так будет и дальше. Ведь я знаю, что потенциал выше, так как когда-то здесь работало 4500 человек, а сейчас 3000", - сказал Владимир Зеленский.

Больше новостей о:

Киев разрешил кафе и кинотеатрам работать после 22:00
В Киеве снова уменьшилась заболеваемость коронавирусом за сутки
Новости
Одной из задержанных в аэропорту Афин украинок разрешили въезд в Грецию 15:18
Решения по всем ЧП первого полугодия принимал и реализовывал Аваков, — СМИ 15:14
ГБР направило в суд обвинительное заключение в отношении экс-депутата Рады Пашинского 15:13
Лещенко получает в "Укрзализныце" по 350 тыс грн. в месяц, хотя другие его коллеги по Набсовету — в 2 раза больше 15:11
Одесский припортовый завод за год вышел на рекорд по объему экспорта продукции 15:10
больше новостей
Куда могут путешествовать украинцы и где нужно проходить обсервацию: список 19:10
Украину накроет 40-градусная жара без намека на дождь. Прогноз погоды на понедельник 21:00
По сменам и частично онлайн. В Минобразования рассказали, как могут учиться школьники с 1 сентября 20:47
У руководителей госпредприятий повысились зарплаты, несмотря на падение прибыли, — депутат 20:48
Индексации пенсий не превышают 100-200 грн для большинства пенсионеров, - ОПЗЖ 15:56
больше новостей
Куда могут путешествовать украинцы и где нужно проходить обсервацию: список 19:10
Луценко подтвердил правдивость записей Деркача: Порошенко согласовывал с Байденом его назначение генпрокурором 19:45
По сменам и частично онлайн. В Минобразования рассказали, как могут учиться школьники с 1 сентября 20:47
У руководителей госпредприятий повысились зарплаты, несмотря на падение прибыли, — депутат 20:48
Цена на электроэнергию в Украине выше, чем в Европе 10:27
больше новостей
Зеленский отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok