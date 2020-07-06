Одесский припортовый завод за год вышел на рекорд по объему экспорта продукции

Во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским и.о. главы правления АО "Одесский припортовый завод" Николай Синица отметил, что менее чем за полгода работы ОПЗ установил рекорд по объему экспорта продукции за последние пять лет.

Об этом стало известно из сообщения ОПЗ.

Стоит отметить, что запустить предприятие удалось благодаря заключению давальческого контракта с компанией "Агро Газ Трейдинг". С тех пор, буквально за 10 месяцев, ОПЗ произвел 669,7 тыс. тонн карбамида и 61,6 тыс. тонн аммиака. Одновременно на Одесском припортовом заводе начали капитальный ремонт производственных мощностей и погашение части задолженности перед НАК "Нафтогаз Украины".

"Сегодня наш завод активно выходит из кризиса, в котором он находился. Благодаря давальческому сырью мы вдохнули новую жизнь в ОПЗ. Мы видим, что давальческая модель позволяет не только поддерживать завод в относительно работоспособном состоянии, но и при правильном управления – помогает ему развиваться и восстанавливаться после простоя", - поделился Николай Синица.

Новые подходы в работе и реализация давальческой модели позволили повысить и заработную плату сотрудникам. Только за первые 5 месяцев 2020 года по сравнению с прошлым годом она выросла на 44%. Стабильность на предприятии и обеспечение всех социально-экономических условий обеспечили возврат квалифицированных кадров на ОПЗ. Президент Владимир Зеленский отметил – это немаловажный факт для нашей страны. Он подчеркнул, видит в Одесском припортовом заводе большой потенциал.

"Услышал от нового директора, что улучшилась ситуация с возвращением кадров. Хотелось бы верить, что так будет и дальше. Ведь я знаю, что потенциал выше, так как когда-то здесь работало 4500 человек, а сейчас 3000", - сказал Владимир Зеленский.