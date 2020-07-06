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  • 9.07.20 11:00 Круглый стол: "Развал спортивной инфраструктуры Киевщины: безответственность власти и "засилье схемщиков" в спортивной индустрии"
06 июля 2020, понедельник, 13:19 12
Пресс-центр 2020-07-06T14:30:03+03:00
Українські Новини
9.07.20 11:00 Круглый стол: "Развал спортивной инфраструктуры Киевщины: безответственность власти и "засилье с

9.07.20 11:00 Круглый стол: "Развал спортивной инфраструктуры Киевщины: безответственность власти и "засилье схемщиков" в спортивной индустрии"

Алина Заика

В четверг, 9 июля 2020 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится заседание круглого стола дискуссионного клуба "Объединенная Киевщина".

Организатор: общественная организация "Объединение регионального развития" совместно с "Институтом украинской политики".

Модератор: политолог Николай Спиридонов.

Вопросы к обсуждению:

  • серия рейдерских захватов спортивных объектов в Киевской области;
  • массовое сокращение отделов спорта по области;
  • отсутствие закона о меценатстве как цивилизованного механизма поддержки спорта представителями бизнеса;
  • незащищенность тренеров и отсутствие стратегии развития спорта в столичном регионе;
  • массовые злоупотребления спортивными чиновниками при строительстве объектов и отсутствие реакции правоохранителей на заявления о коррупции.

Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.

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