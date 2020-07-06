9.07.20 11:00 Круглый стол: "Развал спортивной инфраструктуры Киевщины: безответственность власти и "засилье схемщиков" в спортивной индустрии"

В четверг, 9 июля 2020 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится заседание круглого стола дискуссионного клуба "Объединенная Киевщина". Организатор: общественная организация "Объединение регионального развития" совместно с "Институтом украинской политики". Модератор: политолог Николай Спиридонов. Вопросы к обсуждению: серия рейдерских захватов спортивных объектов в Киевской области; массовое сокращение отделов спорта по области; отсутствие закона о меценатстве как цивилизованного механизма поддержки спорта представителями бизнеса; незащищенность тренеров и отсутствие стратегии развития спорта в столичном регионе; массовые злоупотребления спортивными чиновниками при строительстве объектов и отсутствие реакции правоохранителей на заявления о коррупции. Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.