Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже растут после двухнедельного снижения

Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 26 июня по 3 июля повысился на 3,5%, или на 11,76 пункта до 349,15 пункта после 2-недельного снижения.

Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи, передают Українськi Новини.

В начале указанного периода индекс составлял 337,39 пункта, в конце - 349,15 пункта.

Наибольший рост показали акции компании KSG Agro (+44,16%), при этом акции ни одной из перечисленных компаний за указанный период не снижались.

Компания Цена последней сделки, злотые, 26 июня Цена последней сделки, злотые, 3 июля Изменение стоимости % "Кернел" 41,10 41,25 +0,36 "Астарта" 15,50 16,70 +7,74 Coal Energy 0,26 0,28 +7,69 "Милкиленд" 0,50 ---- ---- "Агротон" 3,86 4,04 +4,66 KSG Agro 1,20 1,73 +44,16 Sadovaya ---- ---- ---- "Овостар" 70,50 73 +3,56 IMC 11,60 12,25 +5,6 KDM Shipping ---- ---- ----

Как сообщали Українськi Новини, национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 19 по 26 июня снизился на 5,4%, или на 19,32 пункта до 337,39 пункта.