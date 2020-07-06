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06 июля 2020, понедельник, 13:11 35
Экономика 2020-07-06T13:14:22+03:00
Українські Новини
Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже растут после двухнедельного снижения

Акции украинских компаний на Варшавской фондовой бирже растут после двухнедельного снижения

Григорий Яковенко
Биржа, котировки на бирже, Варшавская фондовая биржа (WSE), WIG-Ukraine
Биржа котировки Фото: landlord.ua
Биржа котировки Фото: landlord.ua

Национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 26 июня по 3 июля повысился на 3,5%, или на 11,76 пункта до 349,15 пункта после 2-недельного снижения.

Об этом свидетельствуют данные на сайте биржи, передают Українськi Новини.

В начале указанного периода индекс составлял 337,39 пункта, в конце - 349,15 пункта.

Наибольший рост показали акции компании KSG Agro (+44,16%), при этом акции ни одной из перечисленных компаний за указанный период не снижались.

Компания Цена последней сделки, злотые, 26 июня Цена последней сделки, злотые, 3 июля Изменение стоимости %
"Кернел" 41,10 41,25 +0,36
"Астарта" 15,50 16,70 +7,74
Coal Energy 0,26 0,28 +7,69
"Милкиленд" 0,50 ---- ----
"Агротон" 3,86 4,04 +4,66
KSG Agro 1,20 1,73 +44,16
Sadovaya ---- ---- ----
"Овостар" 70,50 73 +3,56
IMC 11,60 12,25 +5,6
KDM Shipping ---- ---- ----

Как сообщали Українськi Новини, национальный индекс цен WIG-Ukraine на Варшавской фондовой бирже с 19 по 26 июня снизился на 5,4%, или на 19,32 пункта до 337,39 пункта.

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