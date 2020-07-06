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06 июля 2020, понедельник, 09:50 769
Общество 2020-07-06T11:45:04+03:00
Українські Новини
Киев может лишиться уникальных больниц из-за министра Степанова и депутатов Киеврады, — Золотарев

Киев может лишиться уникальных больниц из-за министра Степанова и депутатов Киеврады, — Золотарев

Валерия Драгомирова

В ближайшие дни Киев может потерять два крупных специализированных медицинских центра - Киевскую городскую клиническую офтальмологическую больницу "Центр микрохирургии глаза" и Киевский городской центр репродуктивной и перинатальной медицины. Данная ситуация происходит при поддержке некоторых депутатов Киеврады и министра здравоохранения Максима Степанова, сообщил в Facebook руководитель аналитического центра "Третий сектор" Андрей Золотарев.

Он напомнил, что до 1 апреля в рамках второго этапа медреформы в Киеве должны были реорганизовать 69 медучреждений. К следовало провести автономизацию и получить статус некоммерческого коммунального предприятия (НКП), которое находится в собственности местной власти. После этого НКП заключает договор с НСЗУ – именно она с 1 апреля выплачивает деньги за оказанные услуги.

Но руководство "Центра микрохирургии глаза" и Центра репродуктивной и перинатальной медицины юридический статус так и не поменяло.

"Директор Центра репродуктивной медицины Вячеслав Каминский и главврач Центра микрохирургии глаза Любовь Денисюк реформе не обрадовались и переоформлять юридический статус не стали. Ведь контракт с НСЗУ – это абсолютно прозрачное финансирование, без необходимости для пациента выражать свою "благодарность" суммой с несколькими нулями", - написал Золотарев.

В результате город получил патовую ситуацию: два крупных специализированных медцентра не получают финансирование от НСЗУ, поскольку не сменили статус и не заключили контракт, а врачи из-за решений своего руководства остались без зарплаты.

Проблему пришлось решать на уровне Кабмина. НСЗУ поставили задачу финансировать центры с условием, что до конца года они станут коммунальными.

"Но руководство центров такая перспектива не устраивает, поэтому руками депутатов Киеврады сейчас выполняется уникальная операция – оба центра хотят передать Министерству здравоохранения. По сути это будет означать, что клиники станут частными вотчинами своих главврачей, которые получат финансирование из госбюджета и возможность практически бесконтрольно вести бизнес, а Киев, который за последние годы влил в клиники миллионы гривен на модернизацию и покупку оборудования, останется ни с чем", - предупредил Золотарев.

Напомним, ранее министр здравоохранения Максим Степанов не смог представить стратегию медицинской реформы в Украине.

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