Экс-госуполномоченная АМКУ: увольнение Терентьева - одна из лучших инициатив Президента

По ее мнению, антимонопольная сфера Украины от его ухода только выиграет.

Бывшая государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Агия Загребельская назвала увольнение Юрия Терентьева - одним из лучших решений команды Президента. Об этом она написала на странице в Facebook.

"Терентьева давно сажать за решетку, а не увольнять надо. Это одно из лучших решений, его однозначно есть за что увольнять. Причин настолько много, что трудно даже выбрать, какую из них положить в основу, не перечисляя длинный список на нескольких листах", - написала Загребельская.

По ее мнению, антимонопольная сфера Украины от его ухода только выиграет.

Напомним, 3 июля украинский парламент уволил главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева. Парламентарии одобрили соответствующий проект постановления.