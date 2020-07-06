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06 июля 2020, понедельник, 09:31 965
Общество 2020-07-06T11:45:04+03:00
Українські Новини
Экс-госуполномоченная АМКУ: увольнение Терентьева - одна из лучших инициатив Президента

Экс-госуполномоченная АМКУ: увольнение Терентьева - одна из лучших инициатив Президента

Татьяна Зотова
Президент, Отставка, АМКУ, Терентьев, Загребельская
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ). Фото: delo.ua
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ). Фото: delo.ua

По ее мнению, антимонопольная сфера Украины от его ухода только выиграет.

Бывшая государственная уполномоченная Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) Агия Загребельская назвала увольнение Юрия Терентьева - одним из лучших решений команды Президента. Об этом она написала на странице в Facebook.

"Терентьева давно сажать за решетку, а не увольнять надо. Это одно из лучших решений, его однозначно есть за что увольнять. Причин настолько много, что трудно даже выбрать, какую из них положить в основу, не перечисляя длинный список на нескольких листах", - написала Загребельская.

По ее мнению, антимонопольная сфера Украины от его ухода только выиграет.

Напомним, 3 июля украинский парламент уволил главу Антимонопольного комитета Юрия Терентьева. Парламентарии одобрили соответствующий проект постановления.

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