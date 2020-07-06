Глава офиса президента Андрей Ермак публично высказался о новом законопроекте, предусматривающем наказание за публикацию секретных разговоров чиновников, после того, как в СМИ всплыли записи тайных разговоров главы исполкома Нацсовета реформ Михеила Саакашвили, из которых становится понятно, что тот причастен к организации покушения на грузинского журналиста. Об этом пишет "Корреспондент", указывая, что идея с законопроектом ОП возникла как раз в ответ на обнародование журналистами Валерием Товмачом и Олегом Дейнекой записей и подачей ими заявлений в ГПУ, СБУ и МВД о совершении преступления Саакашвили.

"Наши источники в ОП утверждают, что идея Ермака возникла после скандала с участием Михеила Саакашвили. На днях двое журналистов – Валерий Товмач и Олег Дейнека – провели пресс-конференцию и подали заявление на имя генпрокурора, главы СБУ и МВД, словом, привлекли к себе внимание всей пишущей братии и силовой верхушки. Согласно собранным ими данным, Михаил Саакашвили скрыл информацию о готовящемся покушении на убийство, а также сотрудничает с иностранной агентурой", - пишет издание.

Речь о покушении на лидера оппозиции в Грузии, журналиста Георгия Габуния, о чем мировые СМИ писали на прошлой неделе.

"Мы обвиняем Михаила Саакашвили в сокрытии информации о готовящемся покушении на убийство и в сотрудничестве с иностранной агентурой!", – заявляют Товмач и Дейнека. – "Теперь взаимосвязанные события выстроились в логическую цепочку. Итак, журналист, тесно связанный с Михаилом Саакашвили, планирует беспрецедентную международную медийную кампанию для создания собственной узнаваемости. Можно представить, какого масштаба негодование, протесты, а возможно, и политическую дестабилизацию могло бы вызвать убийство тележурналиста Георгия Габуния в Грузии. А теперь представим международный резонанс этого события в случае, если бы Габуния успели "раскрутить".

По данным журналистов, Саакашвили знал о готовящемся покушении и был его автором. Об этом стало известно из подслушанных разговоров Михаила Саакашвили и объявленного в розыск Интерполом бывшего генпрокурора Грузии Зураба Адеашвили.

"Источники в ОП утверждают, что, узнав обо всех обстоятельствах, Владимир Зеленский возжаждал немедленно уволить Саакашвили с поста главы Нацсовета реформ. По словам источников, глава ОП Ермак использовал все свое влияние, чтобы охладить своего шефа и снять вопрос отставки с повестки дня. А уже буквально на следующий день Ермак выступил со своей инициативой. Ради сохранения синекуры для Михо, в котором почему-то очень заинтересованы определенные лица, Ермак готов ввести уголовную ответственность за обнародование компромата, пожертвовать свободой слова и в очередной раз пригрозить расследователям тюрьмой", - говорится в материале.