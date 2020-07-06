подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Офис Президента решил наказывать за прослушку чиновников после слива записей о совершении преступления Саакашвили, - СМИ
06 июля 2020, понедельник, 09:17 960
Политика 2020-07-06T11:30:04+03:00
Українські Новини
Офис Президента решил наказывать за прослушку чиновников после слива записей о совершении преступления Саакашв

Офис Президента решил наказывать за прослушку чиновников после слива записей о совершении преступления Саакашвили, - СМИ

Анна Рудык
Офис Президента Украины. Фото:president.gov.ua
Офис Президента Украины. Фото:president.gov.ua

Глава офиса президента Андрей Ермак публично высказался о новом законопроекте, предусматривающем наказание за публикацию секретных разговоров чиновников, после того, как в СМИ всплыли записи тайных разговоров главы исполкома Нацсовета реформ Михеила Саакашвили, из которых становится понятно, что тот причастен к организации покушения на грузинского журналиста. Об этом пишет "Корреспондент", указывая, что идея с законопроектом ОП возникла как раз в ответ на обнародование журналистами Валерием Товмачом и Олегом Дейнекой записей и подачей ими заявлений в ГПУ, СБУ и МВД о совершении преступления Саакашвили.

"Наши источники в ОП утверждают, что идея Ермака возникла после скандала с участием Михеила Саакашвили. На днях двое журналистов – Валерий Товмач и Олег Дейнека – провели пресс-конференцию и подали заявление на имя генпрокурора, главы СБУ и МВД, словом, привлекли к себе внимание всей пишущей братии и силовой верхушки. Согласно собранным ими данным, Михаил Саакашвили скрыл информацию о готовящемся покушении на убийство, а также сотрудничает с иностранной агентурой", - пишет издание.

Речь о покушении на лидера оппозиции в Грузии, журналиста Георгия Габуния, о чем мировые СМИ писали на прошлой неделе. 

"Мы обвиняем Михаила Саакашвили в сокрытии информации о готовящемся покушении на убийство и в сотрудничестве с иностранной агентурой!", – заявляют Товмач и Дейнека. – "Теперь взаимосвязанные события выстроились в логическую цепочку. Итак, журналист, тесно связанный с Михаилом Саакашвили, планирует беспрецедентную международную медийную кампанию для создания собственной узнаваемости. Можно представить, какого масштаба негодование, протесты, а возможно, и политическую дестабилизацию могло бы вызвать убийство тележурналиста Георгия Габуния в Грузии. А теперь представим международный резонанс этого события в случае, если бы Габуния успели "раскрутить".

По данным журналистов, Саакашвили знал о готовящемся покушении и был его автором. Об этом стало известно из подслушанных разговоров Михаила Саакашвили и объявленного в розыск Интерполом бывшего генпрокурора Грузии Зураба Адеашвили.

"Источники в ОП утверждают, что, узнав обо всех обстоятельствах, Владимир Зеленский возжаждал немедленно уволить Саакашвили с поста главы Нацсовета реформ. По словам источников, глава ОП Ермак использовал все свое влияние, чтобы охладить своего шефа и снять вопрос отставки с повестки дня. А уже буквально на следующий день Ермак выступил со своей инициативой. Ради сохранения синекуры для Михо, в котором почему-то очень заинтересованы определенные лица, Ермак готов ввести уголовную ответственность за обнародование компромата, пожертвовать свободой слова и в очередной раз пригрозить расследователям тюрьмой", - говорится в материале. 

Больше новостей о:

Киев готов к смягчению карантина. Какие области не соответствуют критериям ослабления
ГБР вручило обвинительный акт экс-депутату Рады Пашинскому, сегодня дело передадут в суд
Новости
Муж Ким Кардашьян Канье Уэст баллотируется в президенты США 11:43
Автомобильные пробки. Фото: kiev.informator.ua
После выходных Киев снова "сковали" тянучки и пробки. Где самые загруженные дороги 11:30
17 украинцев провели в изоляторе аэропорта Афин вторую ночь 11:27
Количество проведенных ПЦР-тестов на коронавирус уменьшилось почти на треть за сутки 11:26
Военный травмировался из-за разрыва мины в зоне ООС 11:25
больше новостей
Куда могут путешествовать украинцы и где нужно проходить обсервацию: список 19:10
По сменам и частично онлайн. В Минобразования рассказали, как могут учиться школьники с 1 сентября 20:47
Украину накроет 40-градусная жара без намека на дождь. Прогноз погоды на понедельник 21:00
У руководителей госпредприятий повысились зарплаты, несмотря на падение прибыли, — депутат 20:48
Индексации пенсий не превышают 100-200 грн для большинства пенсионеров, - ОПЗЖ 15:56
больше новостей
Куда могут путешествовать украинцы и где нужно проходить обсервацию: список 19:10
По сменам и частично онлайн. В Минобразования рассказали, как могут учиться школьники с 1 сентября 20:47
У руководителей госпредприятий повысились зарплаты, несмотря на падение прибыли, — депутат 20:48
Зеленский выступил с речью на военно-морском параде. Фото: Страна
Зеленский намекнул, что не простит Турчинову сдачу Крыма без боя 19:53
Глава набсовета государственного Приватбанка получает по $2 тысячи в день 16:10
больше новостей
Заболеваемость коронавирусом стремительно падает второй день подряд
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok