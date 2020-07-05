В Австрии застрелили политэмигранта и блогера, критиковавшего Рамзана Кадырова

В Австрии был убит уехавший из Чечни Мамихан Умаров, известный как Анзор из Вены, который в соцсетях и интервью критиковал главу Рамзана Кадырова, главу Чечни, где еще недавно к людям, не соблюдавшим карантин, применяли физическое насилие.

Об этом сообщает ресурс Кавказ.Реалии со ссылкой на австрийское издание Österreich.

В сообщении говорится, что Умарова убили в 19.30 по местному времени возле торгового центра G3. Киллер ехал на автомобиле серебристого цвета. Полиция его задержала в городе Линце.

По словам представителя одной из чеченских диаспор, задержанный киллер тоже был из Чечни.

До этого Умаров в социальных сетях и интервью признавался, что он бывший наемник, работавший на министерство шариатской государственной безопасности республики Ичкерия. По его словам, российские спецслужбы связаны с покушениями на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов в Европе. Кроме того, Умаров критиковал Рамзана Кадырова.

Как сообщали Українські Новини, в Чечне прошла волна задержаний мужчин и женщин, связанных с их сексуальной ориентацией.

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