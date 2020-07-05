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  • В Австрии застрелили политэмигранта и блогера, критиковавшего Рамзана Кадырова
05 июля 2020, воскресенье, 09:38 304
Азия 2020-07-05T11:45:02+03:00
Українські Новини
В Австрии застрелили политэмигранта и блогера, критиковавшего Рамзана Кадырова

В Австрии застрелили политэмигранта и блогера, критиковавшего Рамзана Кадырова

Кира Молчанова
Чечня, Австрия, Убийство, Вена
Мамихан Умаров. Скриншот видео на YouTube
Мамихан Умаров. Скриншот видео на YouTube

В Австрии был убит уехавший из Чечни Мамихан Умаров, известный как Анзор из Вены, который в соцсетях и интервью критиковал главу Рамзана Кадырова, главу Чечни, где еще недавно к людям, не соблюдавшим карантин, применяли физическое насилие.

Об этом сообщает ресурс Кавказ.Реалии со ссылкой на австрийское издание Österreich.

В сообщении говорится, что Умарова убили в 19.30 по местному времени возле торгового центра G3. Киллер ехал на автомобиле серебристого цвета. Полиция его задержала в городе Линце.

По словам представителя одной из чеченских диаспор, задержанный киллер тоже был из Чечни.

До этого Умаров в социальных сетях и интервью признавался, что он бывший наемник, работавший на министерство шариатской государственной безопасности республики Ичкерия. По его словам, российские спецслужбы связаны с покушениями на политэмигрантов и бывших чеченских сепаратистов в Европе. Кроме того, Умаров критиковал Рамзана Кадырова.

Как сообщали Українські Новини, в Чечне прошла волна задержаний мужчин и женщин, связанных с их сексуальной ориентацией.

Силовики открыли стрельбу в воздух на митинге в Ингушетии против передачи земли Чечне.

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