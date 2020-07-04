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  • Глава набсовета государственного Приватбанка получает по $2 тысячи в день
04 июля 2020, суббота, 16:10 260
Экономика 2020-07-04T16:11:31+03:00
Українські Новини
Глава набсовета государственного Приватбанка получает по $2 тысячи в день

Глава набсовета государственного Приватбанка получает по $2 тысячи в день

Ольга Фандорина
Зарплаты, Приватбанк, Шэрон Иски
Шэрон Иски. Фото: nv.ua
Шэрон Иски. Фото: nv.ua

Уровень зарплаты главы набсовета ПриватБанка был установлен по среднесуточной ставке, которая составляет $2 тыс. в день на 10 дней в месяц, бонусы не предусмотрены. Об этом в интервью НВ Бизнес рассказала сама глава набсовета Шэрон Иски.

Она призналась, что не знает, каков уровень заработной платы в других государственных банках и компаниях.

"Что касается государственных банков, то, как я понимаю, уровень заработной платы был установлен путем бенчмаркинга для аналогичных должностей того же уровня ответственности и опыта на украинском и европейском рынках", — сказала Иски.

"Да, мы понимаем, что наши зарплаты высоки по сравнению со средними в Украине, но они адекватны тому уровню квалификации, ответственности, затраченному времени и усилиям, которые необходимы для этих позиций", — резюмировала глава набсовета ПриватБанка.

Как сообщали Українські Новини, Приватбанк ввел новый сервис, который позволяет получить наличные при оплате покупок банковской картой на кассе супермаркетов и других торговых заведений, без необходимости использовать банкоматы.

Тем временем Приватбанк на период карантина перевел клиентов старшего поколения на оплату коммунальных услуг по телефону с помощью службы поддержки банка.

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