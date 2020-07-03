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03 июля 2020, пятница, 17:24 578
Общество 2020-07-03T18:30:04+03:00
Українські Новини
Труханов призвал вернуть Дом Руссова общине Одессы

Труханов призвал вернуть Дом Руссова общине Одессы

Валерия Драгомирова
Геннадий Труханов. Фото: пресс-служба
Геннадий Труханов. Фото: пресс-служба

В 2019 году в Одессе был отреставрирован Дом Руссова. Тем не менее, ряд вопросов так и остается нерешенным по сей день.

Об этом заявил мэр Одессы Геннадий Труханов, пишет "РБК-Украина". 

До этого знаменитый памятник архитектуры более 10 лет находился в аварийном состоянии, пережил несколько пожаров.

"Никто не верил, что такой амбициозный проект будет воплощен в жизнь. Мы сделали все возможное и невозможное, и вернули ему облик, в котором его ждали больше десяти лет", - сказал Одесский городской голова.

По его словам, сегодня собственник большинства квартир в здании Дома Руссова пытается через "черных" регистраторов закрепить своё частное право на знаменитую достопримечательность.

На внеочередном исполкоме, который состоялся 3 июля, мэр Одессы подчеркнул, что Дом Руссова - это историческое и культурное наследие всех одесситов. А значит, и право собственности на него должно принадлежать громаде.

"Я проконсультировался с юристами, и выяснилось, что так называемое "право собственности" частного владельца больше напоминает аферу с документами, а не реальное право собственности. Это кощунство не по отношению ко мне или депутатскому корпусу, а миллионному городу", - подчеркнул Геннадий Труханов.

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