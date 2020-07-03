подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Финансы
  • Новоназначенная замглавы налоговой Рубан не может пояснить происхождение своих активов, – Дубинский
03 июля 2020, пятница, 16:28 1536
Финансы 2020-07-03T16:37:04+03:00
Українські Новини
Новоназначенная замглавы налоговой Рубан не может пояснить происхождение своих активов, – Дубинский

Новоназначенная замглавы налоговой Рубан не может пояснить происхождение своих активов, – Дубинский

Петр Стуженко
Слуга народа, Александр Дубинский, ГНС Украины, Наталья Рубан, происхождение активов
Александр Дубинский. Фото: Украинское Фото
Александр Дубинский. Фото: Украинское Фото

Распоряжением Кабинета Министров Украины №578-р первым заместителем председателя Государственной налоговой службы (ГНС) назначена Наталья Рубан, которая с апреля 2020 года возглавляла Департамент налоговых проверок, трансфертного ценообразования и международного налогообложения. А до этого на протяжении 4 лет была директором Департамента аудита Государственной фискальной службы.

Об этом говорится на веб-сайте народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского.

На госслужбе Рубан находится с 90-х годов и начинала свой карьерный путь с контрольно-ревизионного управления Министерства финансов в регионе.

В налоговой службе Рубан оказалась в 2008 году, и сразу заняла место заместителя председателя ГНС Украины.

Согласно декларации о доходах за 2019 год, Рубан имеет:

  • квартиру в Киеве площадью 140 кв. м, которая принадлежит ей с 2013 года и была приобретена за 1,7 млн гривен;
  • жилой дом площадью 208 кв. м в Киевской области (Михайловка-Рубежовка) с 2013 года, задекларированный за 666 тыс. гривен;
  • 5 земельных участков: 2 - в Михайловке-Рубежовке (1 517 кв. м, 100 кв. м), полученные в собственность в 2013 году, 1 - в Закарпатской области, Солочин (800 кв. м) с 2012 года, 2 - в Днепропетровской области, Чумаки (46 700 кв. м, 10 000 кв. м) с 2005 года;
  • ювелирные изделия и часы марки Chopard, Breguet;
  • автомобиль Mercedes-Benz GLE 250d 4 MATIC (2017 года выпуска), купленный в 2018 году за 1,7 млн гривен.

В 2019 году Наталья Рубан заработала 852 тыс. гривен:

  • 551 тыс. гривен - в виде зарплаты от ГФС Украины;
  • 30 тыс. гривен - от преподавательской деятельности от Университета ГФС и как совместитель от КНЭУ;
  • 183 тыс. гривен - пенсия;
  • 15 тыс. гривен - от предоставления имущества в аренду;
  • 73 тыс. гривен - проценты, страховые выплаты, стоимость путевок.

Наличными Рубан задекларировала: 

  • 30 тыс. долларов;
  • 300 тыс. гривен.

Еще 46 тыс. долларов Рубан одолжила некой Марии Левченко. На счетах в банках налоговик хранит 482 тыс. гривен.

В марте 2020 года ее имущественное состояние значительно увеличилось. Максим Рубан подарил Наталье Рубан земельный участок в Михайловке-Рубежовке площадью 86 кв. м, а также квартиру в Киеве площадью 102 кв. м, которая, как заявлено, была приобретена за 500 тыс. гривен. Хотя оценочная стоимость такой недвижимости 4,1 млн гривен.

Происхождение имущества налоговика вызывает массу вопросов. Ведь последние 30 лет она являлась госслужащим, а ее основная недвижимость была получена в собственность еще в 2013 году, когда зарплаты чиновников ее уровня едва превышали 200 тыс. гривен в год.

Согласно более ранним декларациям, стоимость купленной квартиры и жилого дома (в 2012-2013 годы) достигала 4,2 млн гривен.

С 2013 года Наталья Рубан передвигается на автомобилях бизнес-класса исключительно марки Mercedes. 

По информации СМИ, Рубан является известным коррупционером времен Януковича-Порошенко, которую со сменой руководства перевели в новую структуру. Она один из основных "специалистов" по формированию фиктивного налогового кредита. Активно расставляет людей на руководящие налоговые должности в разных регионах Украины.

Больше новостей о: Слуга народа Александр Дубинский ГНС Украины Наталья Рубан происхождение активов

Рада уволила Смолия с поста главы НБУ
Выпускникам школ с оккупированных Донбасса и Крыма разрешили поступать во все украинские вузы без ВНО
Новости
Гривна после обвала немного выросла. Курс НБУ на понедельник 16:47
В Европе создадут новую платежную систему 16:38
Рада уволила Смолия с поста главы НБУ 16:29
Новоназначенная замглавы налоговой Рубан не может пояснить происхождение своих активов, – Дубинский 16:28
"Шавки, бл*!", – руководитель Суспильного Аласания обозвал журналистов, его требуют уволить 16:19
больше новостей
Киевляне снова заплатят за учет оплаты проезда в метро. Что это за система 20:40
"Обос*ался, с*ка": Порошенко матерился и развязно вел себя на суде 20:44
Пробки на трассе Одесса - Киев. Фото: Facebook/Григорий Веприк
Летний отпуск в Одессе: как доехать без пробок на черноморское побережье 06:15
"Укрзализныця" открыла продажу билетов на 6 региональных поездов. Список направлений 18:04 Инфографика
Доллар и евро внезапно взлетели после длительного падения. Курс валют на 2 июля 10:56
больше новостей
"Обос*ался, с*ка": Порошенко матерился и развязно вел себя на суде 20:44
Киевляне снова заплатят за учет оплаты проезда в метро. Что это за система 20:40
В Офисе Президента хотят наказывать за публикацию секретных разговоров чиновников 16:59
PARSA объединяет всех участников рынка недвижимости Украины и выходит с новым продуктом 17:44
Растраты на Житомирском бронетанковом заводе.
СБУ обнаружила миллионные растраты на Житомирском бронетанковом заводе 19:30
больше новостей
Население в июне увеличило чистую сдачу валюты почти в 4 раза
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok