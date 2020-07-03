Новоназначенная замглавы налоговой Рубан не может пояснить происхождение своих активов, – Дубинский

Распоряжением Кабинета Министров Украины №578-р первым заместителем председателя Государственной налоговой службы (ГНС) назначена Наталья Рубан, которая с апреля 2020 года возглавляла Департамент налоговых проверок, трансфертного ценообразования и международного налогообложения. А до этого на протяжении 4 лет была директором Департамента аудита Государственной фискальной службы.

Об этом говорится на веб-сайте народного депутата от фракции "Слуга народа" Александра Дубинского.

На госслужбе Рубан находится с 90-х годов и начинала свой карьерный путь с контрольно-ревизионного управления Министерства финансов в регионе.

В налоговой службе Рубан оказалась в 2008 году, и сразу заняла место заместителя председателя ГНС Украины.

Согласно декларации о доходах за 2019 год, Рубан имеет:

квартиру в Киеве площадью 140 кв. м, которая принадлежит ей с 2013 года и была приобретена за 1,7 млн гривен;

жилой дом площадью 208 кв. м в Киевской области (Михайловка-Рубежовка) с 2013 года, задекларированный за 666 тыс. гривен;

5 земельных участков: 2 - в Михайловке-Рубежовке (1 517 кв. м, 100 кв. м), полученные в собственность в 2013 году, 1 - в Закарпатской области, Солочин (800 кв. м) с 2012 года, 2 - в Днепропетровской области, Чумаки (46 700 кв. м, 10 000 кв. м) с 2005 года;

ювелирные изделия и часы марки Chopard, Breguet;

автомобиль Mercedes-Benz GLE 250d 4 MATIC (2017 года выпуска), купленный в 2018 году за 1,7 млн гривен.

В 2019 году Наталья Рубан заработала 852 тыс. гривен:

551 тыс. гривен - в виде зарплаты от ГФС Украины;

30 тыс. гривен - от преподавательской деятельности от Университета ГФС и как совместитель от КНЭУ;

183 тыс. гривен - пенсия;

15 тыс. гривен - от предоставления имущества в аренду;

73 тыс. гривен - проценты, страховые выплаты, стоимость путевок.

Наличными Рубан задекларировала:

30 тыс. долларов;

300 тыс. гривен.

Еще 46 тыс. долларов Рубан одолжила некой Марии Левченко. На счетах в банках налоговик хранит 482 тыс. гривен.

В марте 2020 года ее имущественное состояние значительно увеличилось. Максим Рубан подарил Наталье Рубан земельный участок в Михайловке-Рубежовке площадью 86 кв. м, а также квартиру в Киеве площадью 102 кв. м, которая, как заявлено, была приобретена за 500 тыс. гривен. Хотя оценочная стоимость такой недвижимости 4,1 млн гривен.

Происхождение имущества налоговика вызывает массу вопросов. Ведь последние 30 лет она являлась госслужащим, а ее основная недвижимость была получена в собственность еще в 2013 году, когда зарплаты чиновников ее уровня едва превышали 200 тыс. гривен в год.

Согласно более ранним декларациям, стоимость купленной квартиры и жилого дома (в 2012-2013 годы) достигала 4,2 млн гривен.

С 2013 года Наталья Рубан передвигается на автомобилях бизнес-класса исключительно марки Mercedes.

По информации СМИ, Рубан является известным коррупционером времен Януковича-Порошенко, которую со сменой руководства перевели в новую структуру. Она один из основных "специалистов" по формированию фиктивного налогового кредита. Активно расставляет людей на руководящие налоговые должности в разных регионах Украины.