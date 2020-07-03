"Шавки, бл*!", – руководитель Суспильного Аласания обозвал журналистов, его требуют уволить

Председатель правления ОАО "НСТУ" Зураб Аласания перешел на личности и обозвал журналистку "шавкой". Об этом сообщает официальный сайт телекомпании "ЭРА-МЕДИА", опубликовав видео инцидента и обращение к Зеленскому с требованием уволить руководителя общественного вещателя.

Как сообщает "ЭРА-МЕДИА", при попытке взять журналистами "Доброго ранку, Країно!" комментарий по результатам заседания Комитета по вопросам свободы слова и его отношения к нему у Аласании, последний позволил себе перейти на личности по отношению к корреспондентке и обозвал ее "шавкой".

"Шавки, бл*", – ответил Аласания на вопрос журналиста. Об этом свидетельствуют кадры сюжета, опубликованного на сайте "ЭРА-МЕДИА".

В связи с этим журналисты требуют поставить вопрос о целесообразности занятия Зурабом Аласанией должности председателя правления Суспильного и по результатам рассмотрения – освободить его от занимаемой должности. Обращение адресовано Президенту Украины Владимиру Зеленскому, Национальному совету по вопросам телевидения и радиовещания и Наблюдательном совете ПАО "Национальная общественная телерадиокомпания Украины".





Журналисты "ЭРА-МЕДИА" напомнили, что чиновники ОАО "НОТУ" сообщили коллективу о прекращении с 11 июля действия договора, в соответствии с которым утреннее шоу "Доброе утро, страна!" транслируется на UA:ПЕРВЫЙ.

"Мы считаем, что главная причина закрытия программы – выход в эфир новости о скандале и факты международной коррупции, а также государственной измены со стороны пятого президента Украины Петра Порошенко. Как сообщили представители ОАО "НОТУ", которые были ответственны за наше сотрудничество, публикация разговоров Порошенко и Байдена стала последней каплей терпения наблюдательного совета ПАО "НОТУ", – отмечается в заявлении "ЭРА-МЕДИА".

По словам авторов заявления, это уже вторая попытка ПАО "НСТУ" закрыть программу "Доброго ранку, Країно!".

"В 2018 году программа "ЭРА-МЕДИА" оказалась под угрозой закрытия из-за появления в эфире утренней телевизионной передачи "Доброго ранку, Країно!" лидера партии "Батькивщина" – оппозиционерки Юлии Тимошенко и других оппонентов власти. Тогда журналисты "ЭРА-МЕДИА" победили цензуру в судах и программа продолжила выход на общественном вещателе", – отметили в "ЭРА-МЕДИА".