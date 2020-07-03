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03 июля 2020, пятница, 11:28 264
Экономика 2020-07-03T11:30:02+03:00
Українські Новини
РГК построила метрологический центр в Харькове

РГК построила метрологический центр в Харькове

Александр Дмитриенко

Региональная газовая компания (РГК) построила свой первый в Украине метрологический центр в Харькове.

Об этом говорится в сообщении компании, передают Українські Новини.

"В июле 2020 года в Харькове начал работу первый в Украине метрологический центр Региональной газовой компании. Сейчас это единственное в Восточной Европе метрологическое предприятие, работающее как Smart Factory: автоматизированное оборудование лучших мировых производителей обеспечивает выполнение полного технологического цикла поверки счетчика в полностью автоматическом режиме, без участия человека. Мощности Центра позволяют ежегодно проводить комплексный сервис 200 тыс. бытовых счетчиков газа – это четверть потребностей всей страны", - говорится в нем.

В сообщении отмечается, что метрологический центр в Харькове не имеет аналогов не только в Украине, но и в странах Восточной Европы – он был построен с нуля согласно принципам Industry 4.0: автоматизированное оборудование, сенсорный контроль и информационные системы позволяют применять автоматизированное управление предприятием.

При этом ключевые процессы контролируются дистанционно и не требуют вмешательства человека. Это позволяет исключить ошибки, основанные на человеческом факторе и оптимизировать работу персонала.

"Инновационные технологии харьковского РГК метрологического центра позволяют сократить время поверки счетчиков в десятки раз: за 3 минуты здесь проверяют 60 бытовых счетчиков, тогда как раньше на проверку такой партии счетчиков уходило почти 2,5 часа. Помимо бытовых счетчиков, мощности Центра обеспечивают сервис свыше 2 тыс. электронных приборов измерения газа и такого же количества промышленных счетчиков, в частности, используемых на магистральных сетях Оператора ГТС и газодобывающих предприятиях", - говорится в сообщении.

Согласно ему, оборудование Центра – единственное в Украине, обеспечивающее автоматизированную проверку smart счетчиков согласно европейским стандартам, все проверочные линии одновременно оснащены инфракрасными, оптическими, низкочастотными преобразователями и импульсными дисками.

"Благодаря такому оборудованию метрологический центр в Харькове стал первым в Украине, где сервис счетчиков газа можно выполнить, используя и придерживаясь не только украинских, но и европейских стандартов и правил. Программное обеспечение Центра позволяет создать единую базу данных, содержащую информацию о жизненном цикле любого счетчика, статистические и аналитические данные о них. Мы можем обеспечить сервис измерительной техники, используемой в Украине в сфере газоизмерения", - сказал  директор департамента РГК Сергей Бондарь.

Согласно сообщению, новое предприятие оснащено калибровочными и поверочными системами немецких компаний Innotech Meter Calibration Systems GmbH и Hess, а также приборными стендами Ametek (США) и Beamex (Финляндия).

"Две мощные лаборатории по проверке бытовых и промышленных счетчиков и вспомогательные помещения Центра расположены на площади 1,6 тыс. кв. м, их проектная мощность составляет 250 тысяч счетчиков в год. Региональная газовая компания планирует построить 5 таких центров в Украине, это позволит ежегодно проверять до 1 млн счетчиков и полностью удовлетворить потребности украинских потребителей газа в качественных и современных метрологических услугах", - отмечается в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини ,РГК - сервисная компания, предоставляющая услуги по финансовому, юридическому, технологическому консалтингу.

Клиентами компании являются поставщики газа в 16 регионах страны, а также 19 газораспределительных компаний, на обслуживании которых находится более 200 тыс. км газопроводов и 8 млн бытовых потребителей газа.

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