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02 июля 2020, четверг, 16:40 454
Верховная Рада и партии 2020-07-02T16:56:01+03:00
Українські Новини
"Перемога Пальчевского" призвана дать надежду разочарованным украинцам, – Бузаров

"Перемога Пальчевского" призвана дать надежду разочарованным украинцам, – Бузаров

Павел Твердохлиб
Андрей Бузаров, Андрей Пальчевский, Победа Пальчевского
Андрей Бузаров. Фото: Facebook
Андрей Бузаров. Фото: Facebook

Политический аналитик Андрей Бузаров считает, что новая политическая партия "Перемога Пальчевского", созданная бизнесменом и телеведущим Андреем Пальчевский, призвана дать надежду гражданам Украины, которые разочаровались в Президенте Украины Владимире Зеленском и его партии "Слуга народа". 

Об этом эксперт заявил на своей странице в социальной сети Facebook.

"Появление "Перемога Пальчевского" - логичное и своевременнее решение. Многие силы стремительно теряют сторонников, которые разочаровались новой властью и устали ждать реальных изменений. Пальчевский создал альтернативу, которая может дать им надежду", - написал он.

Также эксперт отметил высокий потенциал новой политсилы Андрея Пальчевского и верит, что узнаваемость ее лидера в контексте электоральной ситуации в стране позволит рассчитывать на успех на ближайших выборах осенью.

"В целом рейтинг и достаточная медийная узнаваемость позволяют ему надеяться на успешный результат независимо от кандидатов-конкурентов, а нынешний кризис и соответсвующее настроение граждан играет ему и его новосозданной политсиле только на руку. Кандидатуру Пальчевского многие рассматривали именно в контексте киевских выборов, однако он решил пойти другим путем, и объявил в своем видеообращении, что "Перемога Пальчевского" будет общенациональной политической силой", - резюмировал Бузаров.

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