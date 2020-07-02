підписатися на розсилку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
02 липня 2020, четвер, 16:40 136
Верховна Рада і партії 2020-07-02T17:00:02+03:00
Українські Новини
"Перемога Пальчевського" покликана дати надію розчарованим українцям, – Бузаров

"Перемога Пальчевського" покликана дати надію розчарованим українцям, – Бузаров

Павло Твердохліб
Андрій Бузаров, Андрій Пальчевський, Перемога Пальчевського
Андрій Бузаров. Фото: Facebook
Андрій Бузаров. Фото: Facebook

Політичний аналітик Андрій Бузаров вважає, що нова політична партія "Перемога Пальчевського", що створена бізнесменом і телеведучим Андрієм Пальчевським, покликана дати надію громадянам України, які розчарувалися у Президенті України Володимирі Зеленськом та його партії "Слуга народу".

Про це експерт заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Поява "Перемога Пальчевського" - логічне та вчасніше рішення. Багато сил стрімко втрачають прихильників, які розчарувалися новою владою і втомилися чекати реальних змін. Пальчевський створив альтернативу, яка може дати їм надію", - написав він.

Також експерт відзначив високий потенціал нової політсили Андрія Пальчевського та вірить, що впізнаваність її лідера в контексті електоральної ситуації в країні дозволить розраховувати на успіх на найближчих виборах восени.

"Загалом рейтинг і достатня медійна впізнаваність дозволяють йому сподіватися на успішний результат незалежно від кандидатів-конкурентів, а нинішня криза та відповідний настрій громадян грає йому та його новоствореній політсили лише на руку. Кандидатуру Пальчевського багато хто розглядали саме в контексті київських виборів, однак він вирішив піти іншим шляхом, та оголосив у своєму відеозверненні, що "Перемога Пальчевського" буде загальнонаціональною політичною силою", - резюмував Бузаров.

Більше новин про: Андрій Бузаров Андрій Пальчевський Перемога Пальчевського

Зеленський пропонує Раді звільнити Смолія
Одеська область готова до пом'якшення карантину. Список областей, які не відповідають критеріям ослаблення
Новини
Модернізація електромереж — питання національної безпеки і промислового розвитку країни, — Деніел Вітт 16:53
Фінансовий комітет рекомендує Раді звільнити Смолія 16:45
"Перемога Пальчевського" покликана дати надію розчарованим українцям, – Бузаров 16:40
"-25% Тарифи. Стоп корупція": у Верховній Раді створили нове міжфракційне об’єднання 16:36
Партія Шарія обігнала в рейтингу партії Ляшка, Вакарчука, Тягнибока і Гройсмана 16:21 Інфографіка
більше новин
Робітники харківського "Електроважмашу" знову звертаються до Зеленського за допомогою 08:54
Модернізація електромереж — питання національної безпеки і промислового розвитку країни, — Деніел Вітт 16:53
В Києві 150 працівників особового складу шукали зниклого 9-річного хлопчика. Дитина наразі в безпеці, - Андрій Крищенко 12:28
ДФС веде активну боротьбу з нелегальными АЗС та незаконним обігом підакцизних товарів - Солодченко 12:31
Закривати треба корупціонерів, а не медіа!, – журналісти найрейтинговішого шоу на UA:Перший заявили про утиски влади 13:15
більше новин
Київ посилив карантин: кафе і розважальні заклади працюватимуть до 22:00 12:24
Долар на міжбанку почав стрімко дорожчати 10:56
У Чорному морі зацвіли водорості Фото: Держпродспоживчслужба
Чорне море позеленіло. Біля берегів Одеси через спеку "зацвіли" водорості 15:14
Київ посилив карантин, а Чернівці пом'якшили. Які і де діють обмеження та послаблення 08:31
Ціни на ранній херсонський кавун різко впали 12:46
більше новин
Після низки скандалів у "Слуги народу" обвалився рейтинг, а у "Опозиційної платформи - За життя" - зріс
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Архів сайту

ok