"Перемога Пальчевського" покликана дати надію розчарованим українцям, – Бузаров

Політичний аналітик Андрій Бузаров вважає, що нова політична партія "Перемога Пальчевського", що створена бізнесменом і телеведучим Андрієм Пальчевським, покликана дати надію громадянам України, які розчарувалися у Президенті України Володимирі Зеленськом та його партії "Слуга народу".

Про це експерт заявив на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Поява "Перемога Пальчевського" - логічне та вчасніше рішення. Багато сил стрімко втрачають прихильників, які розчарувалися новою владою і втомилися чекати реальних змін. Пальчевський створив альтернативу, яка може дати їм надію", - написав він.

Також експерт відзначив високий потенціал нової політсили Андрія Пальчевського та вірить, що впізнаваність її лідера в контексті електоральної ситуації в країні дозволить розраховувати на успіх на найближчих виборах восени.

"Загалом рейтинг і достатня медійна впізнаваність дозволяють йому сподіватися на успішний результат незалежно від кандидатів-конкурентів, а нинішня криза та відповідний настрій громадян грає йому та його новоствореній політсили лише на руку. Кандидатуру Пальчевського багато хто розглядали саме в контексті київських виборів, однак він вирішив піти іншим шляхом, та оголосив у своєму відеозверненні, що "Перемога Пальчевського" буде загальнонаціональною політичною силою", - резюмував Бузаров.