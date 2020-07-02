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02 июля 2020, четверг, 16:34 933
Верховная Рада и партии 2020-07-02T16:45:01+03:00
Українські Новини
"-25% Тарифы. Стоп коррупция": в Верховной Раде создали новое межфракционное объединение

"-25% Тарифы. Стоп коррупция": в Верховной Раде создали новое межфракционное объединение

Елена Новикова
Андрей Деркач. Фото: Вікіпедія
Андрей Деркач. Фото: Вікіпедія

В Верховной Раде создали межфракционное депутатское объединение "-25% Тарифы. Стоп коррупция", председателем которого избран народный депутат Андрей Деркач (внефракционный). Об этом, как сообщает официальный сайт Верховной Рады, объявил сегодня председатель парламента Дмитрий Разумков во время открытия утреннего заседания.

Председательствующий объявил о создании в Верховной Раде межфракционного депутатского объединения "-25% Тарифы. Стоп коррупция". Председателем межфракционного объединения избран народный депутат Андрей Деркач.

В соответствии с официальным письмом на председателя Верховной Рады от межфракционного депутатского объединения, копия которого есть в распоряжении "Украинских новостей", в межфракционное депутатское объединение вошли 27 депутатов.

Целью деятельности МФО "-25% Тарифы. Стоп коррупция" является "выявление, изучение и предотвращение фактов нарушений, представляющих общественный интерес". В частности, речь идет о международной коррупции, ее проявлениях и последствиях для Украины; создании и функционировании наблюдательных советов при государственных предприятиях; махинациях в топливно-энергетическом комплексе Украины при формировании тарифов для населения и ценообразовании на энергетическом рынке; уничтожение банковской системы Украины.

Также участники МФО "-25% Тарифы. Стоп коррупция" будут исследовать неэффективное использование; хищение международной технической помощи; махинации с закупкой медицинских препаратов без проведения тендерных процедур; хищения оборонного бюджета Украины и махинации в "УкрОборонПроме"; негативную для государства Украина роль псевдообщественных организаций в прикрытии международной коррупции; незаконное использование правоохранительных органов в политической борьбе как инструмента политических репрессий, в частности – незаконное создание НАБУ.

19 мая Народный депутат Андрей Деркач на пресс конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" обнародовал аудиозаписи, на которых голоса, похожие на голоса экс-президента Украины Петра Порошенко и экс-вице-президента США Джозефа Байдена, обсуждают повышение тарифов вместо 75 на 100%. Также Деркач заявил, что обнародованные записи телефонных разговоров свидетельствуют о внешнем управлении Украиной, фактах международной коррупции и госизмене на самом высоком государственном уровне.

20 мая Офис генпрокурора сообщил, что внес в Единый реестр досудебных расследований информацию по статье о государственной измене и злоупотреблении властью или служебным положением по заявлению народного депутата Украины Андрея Деркача, который накануне обнародовал аудиоматериалы, которые могут свидетельствовать о влиянии экс-вице-президента США Джозефа Байдена на пятого президента Украины Петра Порошенко. "По заявлению Деркача внесены сведения в ЕРДР по ч. 1 ст. 111 и ч. 2 ст. 364", – сообщили агентству" Интерфакс-Украина "в пресс-службе Офиса генпрокурора.

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