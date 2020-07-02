"-25% Тарифи. Стоп корупція": у Верховній Раді створили нове міжфракційне об’єднання

У Верховній Раді створили міжфракційне депутатське об’єднання "-25% Тарифи. Стоп корупція", головою якого обрано народного депутата Андрія Деркача (позафракційного). Про це, як повідомляє офіційний сайти Верховної Ради, оголосив сьогодні голова парламенту Дмитро Разумков під час відкриття ранкового засідання.

Головуючий оголосив про створення у Верховній Раді міжфракційного депутатського об’єднання "-25% Тарифи. Стоп корупція". Головою міжфракційного об’єднання обрано народного депутата Андрія Деркача.

У відповідності до офіційного листа, поданого на голову Верховної Ради від міжфракційного депутатського об’єднання, копія якого є у розпорядженні "Українських новин", до міжфракційного депутатського об’єднання увійшли 27 депутатів.

Метою діяльності МФО "-25% Тарифи. Стоп корупція" є "виявлення, вивчення та запобігання фактам порушень, що становлять суспільний інтерес". Зокрема, йдеться про міжнародну корупцію, її прояви та наслідки для України; створення та функціонування наглядових рад при державних підприємствах; махінації у паливно-енергетичному комплексі України при формуванні тарифів для населення та ціноутворення на енергетичному ринку; знищення банківської системи України.

Також учасники МФО "-25% Тарифи. Стоп корупція" досліджуватимуть неефективне використання/розкрадання міжнародної технічної допомоги; махінації із закупівлею медичних препаратів без проведення тендерних процедур; розкрадання оборонного бюджету України та махінації в "УкрОборонПромі"; негативну для держави Україна роль псевдогромадських організацій у прикритті міжнародної корупції; незаконне використання правоохоронних органів у політичній боротьбі як інструменту політичних репресій, зокрема – незаконне створення НАБУ.

19 травня Народний депутат Андрій Деркач на пресконференції в агентстві "Інтерфакс-Україна" оприлюднив аудіозаписи, на яких голоси, схожі на голоси експрезидента України Петра Порошенка та ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена, обговорюють підвищення тарифів замість 75% на 100%. Також Деркач заявив, що оприлюднені записи телефонних розмов свідчать про зовнішнє управління Україною, факти міжнародної корупції та держзраду на найвищому державному рівні.

20 травня Офіс генпрокурора повідомив, що вніс до Єдиного реєстру досудових розслідувань інформацію за статтею про державну зраду і зловживання владою або службовим становищем за заявою народного депутата України Андрія Деркача, який напередодні оприлюднив аудіоматеріали, які можуть свідчити про вплив ексвіцепрезидента США Джозефа Байдена на п’ятого президента України Петра Порошенка. "За заявою Деркача внесено відомості до ЄРДР за ч. 1 ст. 111 і ч. 2 ст. 364", – повідомили агентству "Інтерфакс-Україна" у пресслужбі Офісу генпрокурора.