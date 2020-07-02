"Укрлендфарминг" Бахматюка начал бессрочную акцию под САП с требованием выполнить решение суда и закрыть дело

Работники аграрного холдинга "Укрлендфарминг" требуют от руководителя САП Назара Холодницкого исполнения решения суда о закрытии уголовного производства против акционера компании Олега Бахматюка.

Работники одного из крупнейших агрохолдингов Украины пришли под САП с требованиями выполнить решение суда и закрыть дело против акционера компании. Они утверждают, что уже 8 месяцев НАБУ несправедливо терроризирует этим делом компанию, в которой работает 27 тысяч человек, которая производит 1% ВВП и которая за последние 3 года уплатила 7,7 млрд грн налогов.

Дело против акционера агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка было незаконно возобновлено постановлением бывшего заместителя генпрокурора Касько с многочисленными нарушениями законодательства после того, как уже было расследовано и закрыто решениями судов из-за отсутствия состава преступления. Это признал Печерский районный суд Киева, который принял решение о том, что восстановление дела является незаконным. Генпрокуратура по решению суда отменила незаконное постановление о возобновлении дела. Теперь дело должна закрыть САП, которая осуществляла процессуальный надзор над следствием. Но решение о закрытии до сих пор не вынесено.

Митингующие утверждают, что промедление САП с исполнением решения суда, которое является окончательным и не подлежит обжалованию, парализует работу агрохолдинга. Аграрии принесли обращение к руководителю САП Холодницкому с примерно 30 тысячами подписей, и требуют, чтобы он выполнил требования закона и решения суда. Это обращение забрал заместитель Холодницкого Максим Грищук, но от комментариев отказался.

На митинге работникам прокуратуры раздавали яйца, которые производит агрохолдинг, с надписями "Стоп террор" - как напоминание о том, что от прокуроров зависит судьба тысяч работников предприятия. Аграрии требуют от САП закрытия дела по решению суда до следующего понедельника и обещают приходить под САП с акциями протеста каждый день, пока требование закона не будет выполнено прокурорами.