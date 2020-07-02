подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • "Укрлендфарминг" Бахматюка начал бессрочную акцию под САП с требованием выполнить решение суда и закрыть дело
02 июля 2020, четверг, 12:14 843
Политика 2020-07-02T13:30:03+03:00
Українські Новини
"Укрлендфарминг" Бахматюка начал бессрочную акцию под САП с требованием выполнить решение суда и закрыть дело

"Укрлендфарминг" Бахматюка начал бессрочную акцию под САП с требованием выполнить решение суда и закрыть дело

Анна Рудык

Работники аграрного холдинга "Укрлендфарминг" требуют от руководителя САП Назара Холодницкого исполнения решения суда о закрытии уголовного производства против акционера компании Олега Бахматюка.

Работники одного из крупнейших агрохолдингов Украины пришли под САП с требованиями выполнить решение суда и закрыть дело против акционера компании. Они утверждают, что уже 8 месяцев НАБУ несправедливо терроризирует этим делом компанию, в которой работает 27 тысяч человек, которая производит 1% ВВП и которая за последние 3 года уплатила 7,7 млрд грн налогов.

Дело против акционера агрохолдинга "Укрлендфарминг" Олега Бахматюка было незаконно возобновлено постановлением бывшего заместителя генпрокурора Касько с многочисленными нарушениями законодательства после того, как уже было расследовано и закрыто решениями судов из-за отсутствия состава преступления. Это признал Печерский районный суд Киева, который принял решение о том, что восстановление дела является незаконным. Генпрокуратура по решению суда отменила незаконное постановление о возобновлении дела. Теперь дело должна закрыть САП, которая осуществляла процессуальный надзор над следствием. Но решение о закрытии до сих пор не вынесено.

Митингующие утверждают, что промедление САП с исполнением решения суда, которое является окончательным и не подлежит обжалованию, парализует работу агрохолдинга. Аграрии принесли обращение к руководителю САП Холодницкому с примерно 30 тысячами подписей, и требуют, чтобы он выполнил требования закона и решения суда. Это обращение забрал заместитель Холодницкого Максим Грищук, но от комментариев отказался.

На митинге работникам прокуратуры раздавали яйца, которые производит агрохолдинг, с надписями "Стоп террор" - как напоминание о том, что от прокуроров зависит судьба тысяч работников предприятия. Аграрии требуют от САП закрытия дела по решению суда до следующего понедельника и обещают приходить под САП с акциями протеста каждый день, пока требование закона не будет выполнено прокурорами.

Больше новостей о:

Зеленский предлагает Раде уволить Смолия
Одесская область готова к смягчению карантина. Список областей, которые не соответствуют критериям ослабления
Новости
Юрий Терентьев. Фото: unian.net
Председатель АМКУ Терентьев отозвал свое заявление об отставке от 1 июля 13:39
Замглавы ОП Смирнов ответил на обвинения Порошенко в приказе открывать уголовные дела 13:29
С 1 июля лицензию на производство спирта может получить любое предприятие, - "Укрспирт" 13:28
ФРУ заявляет об отсутствии оснований для резкого повышения минимальной зарплаты в 2021 13:21
Венгрия не откроет границы для третьих стран. Попасть в страну смогут только граждане Сербии 13:12
больше новостей
"Обос*ался, с*ка": Порошенко матерился и развязно вел себя на суде 20:44
Результаты ВНО по украинскому языку и литературе огласят до 25 июля 14:44
С сегодняшнего дня украинцы могут пожаловаться на страховые компании, ломбарды и кредитные союзы в НБУ 05:45
В Раде предлагают проводить техосмотр автомобилям не отвечающих экостандарту "Евро-4" 14:57
Пробки на трассе Одесса - Киев. Фото: Facebook/Григорий Веприк
Летний отпуск в Одессе: как доехать без пробок на черноморское побережье 06:15
больше новостей
С сегодняшнего дня украинцы могут пожаловаться на страховые компании, ломбарды и кредитные союзы в НБУ 05:45
"Обос*ался, с*ка": Порошенко матерился и развязно вел себя на суде 20:44
В Праге на мосту устроили
В Праге попрощались с карантином и накрыли 500-метровый стол на Карловом мосту 14:34
В Офисе Президента хотят наказывать за публикацию секретных разговоров чиновников 16:59
Турчинов возглавил избирательный штаб "Евросолидарности" 14:11
больше новостей
В Киеве снова увеличилось количество новых случаев коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok