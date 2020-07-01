PARSA объединяет всех участников рынка недвижимости Украины и выходит с новым продуктом

Саморегулирующая организация PARSA заявила об обновлении стратегии своей деятельности и озвучила новые приоритеты в работе, включая консолидацию усилий всех участников рынка недвижимости над улучшением качества риелторской услуги.

Об этом сообщил глава правления организации PARSA Александр Рубанов в ходе пресс-конференции в пресс-центре Українських Новин.

В частности, в команду-лидеров PARSA вошли основатель риелторской компании "Т-ирис" Ирина Ткаченко, генеральный директор АН "Юго-Запад" Антон Палашек, директор оценочной компании "Валкол" Алексей Калапуша и руководитель Ассоциации профессиональных управляющих недвижимости Украины Анатолий Топал.

"Одна из идей организации – объединить в своих рядах всех специалистов по смежным рынкам. Это и риелторы, и оценщики, и управляющие недвижимостью", - прокомментировал глава правления PARSA Рубанов.

По его словам, PARSA будет площадкой для обмена информацией между участниками рынка недвижимости.

Антон Палашек, генеральный директор АН "Юго-Запад", отметил, что самая полная информация о рынке недвижимости находится в руках риелторов, а если к риелторам прибавить управляющих недвижимостью, то клиент может получить услуги не только по продаже или покупке недвижимости, но и совет относительно целесообразности заключения сделки в той или иной отрезок времени.

"Иногда инвестору важнее знать, не что лучше покупать, а что покупать не нужно", - подчеркнул он.

Совместная работа оценщиков, управляющих и риелторов, по мнению Палашека, поможет сформировать специалистов, которые могли бы помочь в привлечении инвестиций в Украину.

"Правильно создать партнерскую риелторскую сеть, которая позволит любому потребителю увидеть весь рынок недвижимости, как на ладони", - добавил он.

По словам Палашека, PARSA планирует создать платформу, посредством которой можно будет проверить все квартиры и коммерческие объекты.

"За последние 1,5 года 100% запросов на вложение средств в недвижимость учитывают оценку рисков и управление объектами недвижимости", - сообщил руководитель Ассоциации профессиональных управляющих недвижимости Украины Анатолий Топал.

По его словам, украинская недвижимость может стать тем магнитом, который притянет в страну инвестиции, но, вместе с тем, рынок недвижимости в Украине является самым недооцененным в Европе.

В сегменте доходной недвижимости, которая является перспективной для развития, существуют проблемы выбора управляющего и необходимости в качественной аналитике, что актуализирует потребность в платформе, предоставляющей комплексные услуги в сфере недвижимости.

"Одно из требований сегодняшнего дня – именно создание такой услуги, которая бы закрывала все нужды человека, который хочет инвестировать в недвижимость", - прокомментировал Топал.

Он подчеркнул, что PARSA не является риелторской организацией, но предоставляет риелторам возможность повысить свой профессиональный уровень.

"Это инновационная платформа. Это крутой проект, который объединяет и консолидирует усилия разных сфер, так или иначе связанных с недвижимостью", - прокомментировала Ирина Ткаченко, учредитель риелторской компании "Т-ирис".

Также она отметила, что вследствие пандемии коронавирусной инфекции поддались трансформации отдельные сегменты недвижимости.

В частности, вторичный рынок почти не отреагировал на связанные с распространением инфекции ограничения.

"В период жестких ограничений более всего пострадал рынок посуточной аренды. Он вообще остановился", - сообщила она.

При этом объекты, которые сдавались посуточно, вышли на рынок долгосрочной аренды, увеличив предложение при оттоке арендаторов.

По словам Ткаченко, также существенно пострадал рынок коммерческой недвижимости, однако сейчас спрос в этом сегменте восстанавливается.

В то же время в разы увеличился спрос на аренду и покупку загородной недвижимости, в особенности дач.

Кроме того, участники пресс-конференции отметили необходимость урегулирования рынка риелторских услуг на принципах саморегуляции.

Александр Рубанов, глава правления PARSA подчеркнул, что участие в их организации открыто для всех, кого объединяет рынок недвижимости.