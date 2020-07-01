RAB-тариф поможет удешевить подключение к электросетям минимум на 20%, – "Умные электросети Украины"

Председатель общественного союза "Умные электросети Украины" Александр Визир заявил, что причина дорогого подключения к электросетям в значительной их изношенности и отсутствия развития електроинфраструктуры. Уменьшить стоимость подключения сможет RAB-тариф, который простимулирует развитие электросетей.

Об этом Визир сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Эсперт считает, что для крупных промышленных объектов стоимость подключения в Украине значительно выше, чем, например, в странах Балтии. Визир это объясняет хроническим недоинвестированием инфраструктуры сетей.

"У нас нет новых прочных сетей для промышленности, которые можно было бы немного усилить или просто подключиться к ним. Под новый мощный промышленный объект всю энергоинфраструктуру нужно заново строить. И поэтому, это стоит дорого", - отметил председатель союза "Умные электросети Украина".

Решение проблемы дорогих подключений эксперт видит в переходе от тарифообразования "Расходы+" к стимулирующему тарифообразованию. По его мнению, при RAB-тарифе электросети будут развиваться в разы быстрее. А значит - новому клиенту уже не нужно будет делать это за свой счет при подключении.

"По данным НКРЭКУ (Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг), сейчас средняя стоимость стандартного подключения для города составляет 1,08 тыс. гривен/кВт, а нестандартного - 1,84 тыс. гривен/кВт. При переходе на стимулирующие тарифы стоимость стандартного подключения может удешевиться до 20%, а нестандартного еще больше!" - отметил Александр Визир.

Напомним, ранее Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова, сообщил, что имплементация RAB-регулирования для операторов распределительных сетей положительно скажется на экономике Украины - позволит привлечь многомиллиардные инвестиции в течение 10 лет. Инвестиции позволят создать рабочие места не только на предприятиях распределительных сетей, но и на заводах производителей оборудования.