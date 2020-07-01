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01 июля 2020, среда, 14:55 539
Политика 2020-07-01T15:30:38+03:00
Українські Новини
Названы самые дорогие бренды Украины - рейтинг

Названы самые дорогие бренды Украины - рейтинг

Анна Рудык
Киевстар. Фото: tech.informator.ua
Киевстар. Фото: tech.informator.ua

Журнал "Корреспондент" назвал самые дорогие бренды Украины. Рейтинг из 50 брендов опубликован в №13.

Пятерка лидеров по сравнению с прошлогодним аналогичным рейтингом выглядит так: "Київстар" ($251,7 млн.), "Розетка" ($209,9 млн.). "Дарниця" ($179,2 млн.), "Моршинська" ($177,5 млн.), "ПриватБанк" ($171,5 млн.). 

Среди участников первой двадцатки рейтинга – "Нова Пошта", "ПАО Укртелеком" Ощадбанк, "Цитрус", "Эпицентр", Roshen, OLX и МАУ.

Главный принцип рейтинга, по словам редакции журнала, остается неизменным: крупные мультинациональные бренды, созданные за пределами Украины, не рассматриваются. 

Комментируя результаты исследования, "Корреспондент" отмечает совокупный рост стоимости брендов, несмотря на кризис и карантин, введенный в стране из-за пандемии COVID-19. Если в 2019 году первая десятка лидеров в сумме стоила $1,7 млрд., то в нынешнем году - $1,8 млрд.

Кроме продолжающегося роста бизнеса, работающего в пищевой отрасли, также высокие показатели, по мнению экспертов журнала, демонстрируют производители алкоголя, ритейла и фармацевтики. Например, компания "Дарниця", по сравнению с 2019 годом, поднялась с 4-го на 3-е место в рейтинге, увеличив стоимость бренда со $172,2 млн. до $179,2 млн.

"Немаловажно, что украинский потребитель "дозрел" до того, чтобы платить не только за конкретный характер товара или услуги. Он готов платить за эмоции, которые получает от общения с брендом, и за уверенность в предсказуемом качестве конкретного продукта", - пишут авторы рейтинга в сопроводительном тексте.

При расчете стоимости брендов редакция издания учитывала ключевые макроэкономические показатели Украины (ВВП, инфляция) финансовые показатели компаний-владельцев брендов, а также их рекламную активность. 

Украинский общественно-политический журнал "Корреспондент" издается с 2002 года, входит в "Украинский Медиа Холдинг".

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