подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • В Киеве 150 человек личного состава искали пропавшего 9-летнего мальчика. Ребенок сейчас в безопасности, - Андрей Крищенко
01 июля 2020, среда, 12:28 1045
Политика 2020-07-01T13:45:03+03:00
Українські Новини
В Киеве 150 человек личного состава искали пропавшего 9-летнего мальчика. Ребенок сейчас в безопасности, - Анд

В Киеве 150 человек личного состава искали пропавшего 9-летнего мальчика. Ребенок сейчас в безопасности, - Андрей Крищенко

Анна Рудык

В Деснянском районе 9-летний мальчик, потеряв ключи от квартиры, побоялся возвращаться домой и пошел бродить по улицам. В течение нескольких часов его разыскивали сотрудники районного управления полиции, военнослужащие Национальной гвардии Украины и представители Муниципальной стражи.

Как сообщил начальник полиции Киева Андрей Крищенко, после получения информации сразу сформировали группы поиска и передали ориентировки с приметами несовершеннолетнего всем нарядам полиции:

"К розыскным мероприятиям мы привлекли сто пятьдесят сотрудников полиции, военнослужащих Национальной гвардии Украины и представителей Муниципальной стражи. В течение нескольких часов мы тщательно проверили места скопления людей, рынки, пляжи, медицинские учреждения, лесопарковые зоны и тому подобное. В результате мы нашли мальчика неподалеку территории Лесного кладбища. С ним было все хорошо и никаких противоправных действий в отношении него совершено не было".

Сейчас мальчик находится в своей семье и пообещал больше не покидать дом без разрешения родителей. Полицейские в память подарили ему полицейскую кепку и блокнот. После проведения профилактической беседы на отца маленького беглеца составлен административный протокол по ст. 184 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Родные поблагодарили правоохранителей за возвращение ребенка и заверили, что в дальнейшем будут уделять больше внимания воспитанию.

Больше новостей о:

Киев усилил карантин. Запрещена работа кафе и развлекательных заведений после 22:00
В Киеве почти вдвое за сутки выросла заболеваемость коронавирусом
Новости
В Польше разбился вертолет. Есть погибшие 13:57
С сегодняшнего дня нетрезвых водителей ожидает уголовная ответственность и штрафы до 51 тысячи гривен 13:42
В Украине разработали портал для туристов с правилами, подсказками и возможностью купить страховку 13:35
Порошенко пришел на допрос в ГБР 13:30
Черногория изменила правила допуска украинцев на свою территорию 13:26
больше новостей
Владислав Безрук. Фото: Instagram/mamont_33
Харьковский бизнесмен потратил в одесском клубе 124 тысячи гривен 20:17
На лошади в супермаркет. Фото: Информатор
В Киеве полуголый мужчина на коне въехал в магазин за пивом 19:53
Количество областей, не готовых к смягчению карантина, увеличилось 12:57
Результаты ВНО по украинскому языку и литературе огласят до 25 июля 14:44
Рейтинг "Слуги народа" падает, ОПЗЖ и "Евросолидарности" — растет, — соцопрос 12:51
больше новостей
Галина Третьякова. Фото: strana.ua
"Слуга народа" Третьякова заявила, что родственники пропавших без вести на Донбассе наживаются на льготах 21:14
Вкладчики "Аркады" обвиняют Мирошниченко в оплате митингов против них, - политолог 08:52
С сегодняшнего дня украинцы могут пожаловаться на страховые компании, ломбарды и кредитные союзы в НБУ 05:45
Владислав Безрук. Фото: Instagram/mamont_33
Харьковский бизнесмен потратил в одесском клубе 124 тысячи гривен 20:17
Турчинов возглавил избирательный штаб "Евросолидарности" 14:11
больше новостей
С помощью Степанова медреформу снова переносят по политическим мотивам, - Миселюк
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok