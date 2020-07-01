Пальчевский заявил о создании новой альтернативной политсилы

Известный активист, ведущий, бизнесмен Андрей Пальчевский через соцсети объявил о создании собственной политической силы. Причиной, по его словам, стало разочарование новой властью.

"Мы надеялись на перемены. Но новая власть подвела, а разочарование достигло предела. Поэтому, мы только что зарегистрировали в Минюсте политическую силу - "Победа Пальчевского", - заявил он.

Андрей Пальчевский обратился к потенциальным избирателям: "Наши принципы очень просты – объединительная сила вокруг центра, без деления на Восток, Запад, Север или Юг. Мы займёмся благостоянием людей и борьбой с бедностью. Для этого, мы приведем людей, которые могут", - сказал бывший общественный деятель в своем видеообращении и начал собирать сторонников в сети под хэштегом #ЗаПальчевського.

Политик, похоже, настроен решительно и под конец своего обращения подчеркнул, что его сила для тех, кто хочет побеждать.