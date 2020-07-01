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01 липня 2020, середа, 12:58 378
Політика 2020-07-01T13:30:02+03:00
Українські Новини
Пальчевський заявив про створення нової альтернативної політсили

Пальчевський заявив про створення нової альтернативної політсили

Анна Рудык

Відомий активіст, провідний бізнесмен Андрій Пальчевський через соцмережі оголосив про створення власної політичної сили. Причиною, за його словами, стало розчарування новою владою.

"Ми сподівалися на зміни. Але нова влада підвела, а розчарування досягло межі. Тому, ми тільки що зареєстрували в Мін'юсті політичну силу - "Перемога Пальчевського", - заявив він.

Андрій Пальчевський звернувся до потенційних виборців: "Наші принципи дуже прості – об'єднавча сила навколо центру, без поділу на Схід, Захід, Північ чи Південь. Ми займемося добробутом людей і боротьбою з бідністю. Для цього, ми приведемо людей, які можуть", - сказав колишній громадський діяч у своєму відеозверненні і почав збирати прихильників в мережі під хештегом #ЗаПальчевського.

Політик, схоже, налаштований рішуче і під кінець свого звернення підкреслив, що його сила для тих, хто хоче перемагати.

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