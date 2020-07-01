На 69 году жизни умер известный советский актер Виктор Проскурин

На 69-м году жизни скончался советский и российский актер Виктор Проскурин. Об этом сообщила его жена Ирина Хонда, передает РБК.

"Он умер от обструкции легких, не связанной с COVID-19, хотя уже появилась где-то в СМИ такая информация", — заявила она.

Как передает ведомство, о смерти актера также сообщил музыкант Юрий Метелкин.

"Только что умер мой дорогой друг заслуженный артист России Виктор Алексеевич Проскурин", — написал он.

В разговоре с РБК супруга актера также отметила, что пока не может точно сказать, когда и где будет проходить церемония прощания с артистом.

"Либо завтра вечером, либо в пятницу, скорее всего — в доме кинематографистов", — заявила РБК жена актера Ирина Хонда.

Виктор Проскурин родился 8 февраля 1952 годав казахском городе Атбасар 8 февраля 1952 года. После переезда семьи в Москву, стал посещать занятия театрального кружка. В 1968 году получил предложение сыграть небольшую роль в фильме Георгия Победоносцева "Орлята Чапая", ставшего его первым появлением на экране.

Известность он получил благодаря роли Геннадия Ляпишева в фильме "Большая перемена". Помимо этого, Проскурин сыграл Василия Вожеватова в фильме Эльдара Рязанова "Жестокий романс" по мотивам пьесы Александра Островского. Среди других известных его ролей — капитан Александр Блинов ("Выйти замуж за капитана"), братья-близнецы Шолто в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и другие.

С 1973 по 1990 годы Проскурин работал в театре "Ленком", затем участвовал в постановках театра имени М. Н. Ермоловой. В 1982 году актер получил звание заслуженного артиста РСФСР. В 2010 году Проскурина наградили орденом "За вклад в культуру".