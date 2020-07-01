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01 июля 2020, среда, 11:48 30
Шоу-бизнес 2020-07-01T12:15:02+03:00
Українські Новини
На 69 году жизни умер известный советский актер Виктор Проскурин

На 69 году жизни умер известный советский актер Виктор Проскурин

Елизавета Кесельман
смерть актера, Смерть артиста, Виктор Проскурин, Советский актер
Виктор Проскурин.Фото: Википедия
Виктор Проскурин.Фото: Википедия

На 69-м году жизни скончался советский и российский актер Виктор Проскурин. Об этом сообщила его жена Ирина Хонда, передает РБК.

"Он умер от обструкции легких, не связанной с COVID-19, хотя уже появилась где-то в СМИ такая информация", — заявила она.

Как передает ведомство, о смерти актера также сообщил музыкант Юрий Метелкин.

"Только что умер мой дорогой друг заслуженный артист России Виктор Алексеевич Проскурин", — написал он.

В разговоре с РБК супруга актера также отметила, что пока не может точно сказать, когда и где будет проходить церемония прощания с артистом.

"Либо завтра вечером, либо в пятницу, скорее всего — в доме кинематографистов", — заявила РБК жена актера Ирина Хонда.

Виктор Проскурин родился 8 февраля 1952 годав казахском городе Атбасар 8 февраля 1952 года. После переезда семьи в Москву, стал посещать занятия театрального кружка. В 1968 году получил предложение сыграть небольшую роль в фильме Георгия Победоносцева "Орлята Чапая", ставшего его первым появлением на экране.

Известность он получил благодаря роли Геннадия Ляпишева в фильме "Большая перемена". Помимо этого, Проскурин сыграл Василия Вожеватова в фильме Эльдара Рязанова "Жестокий романс" по мотивам пьесы Александра Островского. Среди других известных его ролей — капитан Александр Блинов ("Выйти замуж за капитана"), братья-близнецы Шолто в "Приключениях Шерлока Холмса и доктора Ватсона" и другие.

С 1973 по 1990 годы Проскурин работал в театре "Ленком", затем участвовал в постановках театра имени М. Н. Ермоловой. В 1982 году актер получил звание заслуженного артиста РСФСР. В 2010 году Проскурина наградили орденом "За вклад в культуру".

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