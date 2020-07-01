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  • С помощью Степанова медреформу снова переносят по политическим мотивам, - Миселюк
01 июля 2020, среда, 11:12 542
Политика 2020-07-01T11:27:55+03:00
Українські Новини
С помощью Степанова медреформу снова переносят по политическим мотивам, - Миселюк

С помощью Степанова медреформу снова переносят по политическим мотивам, - Миселюк

Анна Рудык

Если в ближайшее время Министерство здравоохранения и его глава Максим Степанов не представят конкретного плана продолжения медицинской реформы, это станет доказательством, что реформу снова отложили. Об этом на Лига.Блоги заявил директор Института социально-политического проектирования Андрей Миселюк.

Политолог проанализировал недавнее выступление главы МОЗ на заседании комитета ВР по вопросам здоровья нации и пришел к выводу, что медреформу решено свернуть:

"Выглядит так, что вместо реальной стратегии с цифрами и расчетами все планы МОЗ сейчас сводятся к сохранению текущей ситуации (мы дадим вам столько, сколько вы привыкли получать) и доплат врачам. Расчет понятен: накануне местных выборов власть будет пытаться "задобрить" врачей. Как это делалось за все годы Независимости. Выиграем выборы - а дальше оно как-то будет. Но практика показывает, что с каждым годом наша медицинская система лучше не становится, а временные финансовые компрессы ран не лечат".

В частности, Степанов заявил о необходимости дополнительного финансирования больниц в размере 2,3 млрд грн. Именно столько, по словам министра, они недополучат из-за начала второго этапа медреформы. Но это составляет всего 3% от запланированной на медицину суммы, уточняет Миселюк.

"В этом году расходы на медицину были увеличены до 72 млрд грн, из которых 20 млрд должно было идти на первичное звено медицины, остальные - на вторичную и специализированную. Плюс 15 млрд, выделенных на борьбу с коронавирусом. Степанов говорит, что расходы надо увеличить до 6% ВВП. И тут бы порадоваться, но на что пойдут эти деньги?", - спрашивает политолог.

Миселюк напомнил, что за 3 месяца пребывания на должности министра Степанов не предоставил четкой стратегии с цифрами и расчетами. И все это происходит на фоне скандалов с медзакупками, задержками обещанных доплат врачам и ежедневно растущем заражении медперсонала коронавирусом.

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