Владельцы солнечных электростанций обратились к органам законодательной и исполнительной власти Украины, настаивая на необходимости внесения изменений в законопроект №3658 о поддержке ВИЭ. В частности, среди их требований - продлить действие "зеленых" тарифов на 2 года при снижении их на 15%. По мнению инвесторов, это позволит избежать международных арбитражей и благоприятно повлияет на инвестиционный климат Украины.

Письмо, оказавшееся в распоряжении редакции, было направлено органам власти 23 июня.

"Один из основных запросов солнечной промышленности - продление срока действия договоров на приобретение электроэнергии на 2 года в обмен на 15% снижение "зеленого" тарифа на электроэнергию, произведенную СЭС - не был включен в Меморандум и законопроект. Этот запрос является критическим для СЭС, а также международных финансовых организаций, предоставивших финансирование для соответствующих проектов", - говорится в письме.

Напомним, после нескольких месяцев переговорного процесса, в первой половине июня 2020 года между инвесторами в ВИЭ и Кабмином был подписан меморандум о взаимопонимании. Однако меморандум не был поддержан всеми игроками рынка "зеленой" энергетики. Среди прочих, меморандум не подписала Украинская ассоциация возобновляемой энергетики, посчитав предложенные условия для владельцев СЭС и будущих инвесторов в "солнечные" проекты дискриминационными.

Законопроект №3658 был зарегистрирован в Верховной Раде 15 июня. 18 июня данный законопроект был определен Президентом Украины в качестве неотложного.