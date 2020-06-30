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30 июня 2020, вторник, 15:44 831
Экономика 2020-06-30T16:30:02+03:00
Українські Новини
Владельцы солнечных электростанций настаивают на пересмотре условий законопроекта №3658 о поддержке возобновля

Владельцы солнечных электростанций настаивают на пересмотре условий законопроекта №3658 о поддержке возобновляемой энергетики

Ольга Фандорина
Солнечная электростанция, Электростанция, зеленый тариф, ВИЭ
Солнечная электростанция. Фото: Энергетика
Солнечная электростанция. Фото: Энергетика

Владельцы солнечных электростанций обратились к органам законодательной и исполнительной власти Украины, настаивая на необходимости внесения изменений в законопроект №3658 о поддержке ВИЭ. В частности, среди их требований - продлить действие "зеленых" тарифов на 2 года при снижении их на 15%. По мнению инвесторов, это позволит избежать международных арбитражей и благоприятно повлияет на инвестиционный климат Украины.

Письмо, оказавшееся в распоряжении редакции, было направлено органам власти 23 июня.

"Один из основных запросов солнечной промышленности - продление срока действия договоров на приобретение электроэнергии на 2 года в обмен на 15% снижение "зеленого" тарифа на электроэнергию, произведенную СЭС - не был включен в Меморандум и законопроект. Этот запрос является критическим для СЭС, а также международных финансовых организаций, предоставивших финансирование для соответствующих проектов", - говорится в письме.

Напомним, после нескольких месяцев переговорного процесса, в первой половине июня 2020 года между инвесторами в ВИЭ и Кабмином был подписан меморандум о взаимопонимании. Однако меморандум не был поддержан всеми игроками рынка "зеленой" энергетики. Среди прочих, меморандум не подписала Украинская ассоциация возобновляемой энергетики, посчитав предложенные условия для владельцев СЭС и будущих инвесторов в "солнечные" проекты дискриминационными.

Законопроект №3658 был зарегистрирован в Верховной Раде 15 июня. 18 июня данный законопроект был определен Президентом Украины в качестве неотложного.

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