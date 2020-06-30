подписаться на рассылку
26.65 27.05
29.4 29.95
˟
  • Новости
  • Политика
  • Незаконные юридические действия Артема Сытника связаны с экономическими интересами относительно моей компании, - Олег Бахматюк послам G7
30 июня 2020, вторник, 12:32 513
Политика 2020-06-30T12:45:01+03:00
Українські Новини
Незаконные юридические действия Артема Сытника связаны с экономическими интересами относительно моей компании,

Незаконные юридические действия Артема Сытника связаны с экономическими интересами относительно моей компании, - Олег Бахматюк послам G7

Анна Рудык
Олег Бахматюк. Фото: пресс-служба
Олег Бахматюк. Фото: пресс-служба

Олег Бахматюк обратился к послам "Большой семерки" с заявлением о незаконных притеснениях прав и свобод со стороны руководства НАБУ в корыстных интересах с целью получения контроля над одной из крупнейших аграрных компаний Украины.

Соответствующее обращение, направленное к послам стран G7 (США, Япония, Германия, Великобритания, Франция, Италия, Канада), размещено на официальном сайте компании Олега Бахматюка "Укрлендфарминг".

В письме к послам "Большой семерки" Бахматюк пишет, что дело НАБУ против него связано с многочисленными процессуальными нарушениями со стороны следственных органов и с личными интересами высших должностных лиц государства. Среди таких лиц Бахматюк называет директора НАБУ Артема Сытника, который отказывается выполнять окончательное решение суда и закрывать дело, которое было возобновлено постановлением бывшего заместителя генпрокурора Касько с многочисленными нарушениями законодательства после того, как оно уже было расследовано и закрыто решениями судов из-за отсутствия состава преступления.

В частности Бахматюк заявляет, что "опираясь на известные мне факты и на публикации журналистских расследований авторитетных украинских СМИ, повторное противозаконное открытие дела против меня инициировал бывший глава Офиса Президента Андрей Богдан, который имеет бизнес-интересы в аграрной отрасли. Предметом его интереса стала моя аграрная компания, которая является одной из крупнейших в Украине". Бахматюк пишет, что "исполнителем этого заказа является глава НАБУ Артем Сытник".

Бизнесмен также отметил, что он и его компания незаконно страдали от неправомерных притеснений, что подтверждается решением суда, а само расследование с сентября прошлого года происходило с многочисленными грубыми нарушениями законодательства. "Сейчас происходят очередные нарушения норм и принципов права. НАБУ и САП не выполняют окончательное и такое, что не подлежит обжалованию, решение Печерского районного суда г.Киева и Офиса Генерального прокурора о закрытии дела". Он считает, что имеет все перспективы получить положительное решение международных судов о нарушении его прав со стороны НАБУ, но "в условиях вопиющего нарушения норм закона и прав человека в Украине со стороны должностных лиц такие решения международных судов в нашу пользу могут быть приняты слишком поздно и компания может перейти под контроль людей, связанных с властью, с нарушением прав международных инвесторов компании".

Бизнесмен заявил послам, что "абсолютно незаконные и предвзятые действия директора НАБУ Артема Сытника, имеют все признаки сговора, не исключаю - с целью передачи под контроль другим лицам моей аграрной компании, в которой работает 27 тысяч человек, которая производит 1% ВВП и которая за последние 3 года уплатила 7,7 млрд грн налогов. Незаконные юридические действия Артема Сытника связанные с экономическими интересами относительно моей компании".

Напомним, что Печерский районный суд Киева признал незаконным возобновление производства против Бахматюка бывшим заместителем генпрокурора Виталием Касько. Дело было открыто из-за якобы нецелевое использование средств рефинансирования, предоставленных НБУ VAB банку в период банковского кризиса 2014 года. Однако выводы экспертиз Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ подтвердили, что все средства рефинансирования были потрачены по прямому назначению - их получили вкладчики банка.

Больше новостей о:

Количество областей, не готовых к смягчению карантина, увеличилось
В пяти областях Украины не обнаружили коронавирус за прошедшие сутки
Новости
Газ в Европе подорожал на 9% 13:02
Количество областей, не готовых к смягчению карантина, увеличилось 12:57
Рейтинг "Слуги народа" падает, ОПЗЖ и "Евросолидарности" — растет, — соцопрос 12:51
Рейтинг Зеленского упал на 10%, а у Бойко вырос в 2 раза, – Центр Разумкова 12:50
Незаконные юридические действия Артема Сытника связаны с экономическими интересами относительно моей компании, - Олег Бахматюк послам G7 12:32
больше новостей
Владислав Безрук. Фото: Instagram/mamont_33
Харьковский бизнесмен потратил в одесском клубе 124 тысячи гривен 20:17
На лошади в супермаркет. Фото: Информатор
В Киеве полуголый мужчина на коне въехал в магазин за пивом 19:53
За долги по коммунальных услугах могут отобрать квартиру: в каких случаях 06:15
Карантин в Украине зайдет на второй круг: сорвутся выборы, закроют рынки, увеличат штрафы, – СМИ 12:45
На Киев идет сильная гроза: объявлен желтый уровень опасности 14:26
больше новостей
Галина Третьякова. Фото: strana.ua
"Слуга народа" Третьякова заявила, что родственники пропавших без вести на Донбассе наживаются на льготах 21:14
Владислав Безрук. Фото: Instagram/mamont_33
Харьковский бизнесмен потратил в одесском клубе 124 тысячи гривен 20:17
За долги по коммунальных услугах могут отобрать квартиру: в каких случаях 06:15
Нацполиция хочет закупить 150 спецавтомобилей на 72 млн гривен 09:21
Сержант "Айдара" Иван Дедюх погиб в субботу на Донбассе 18:27
больше новостей
После двухдневного падения заболеваемость коронавирусом в Киеве выросла
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok