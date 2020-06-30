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Пресс-центр 2020-06-30T12:30:02+03:00
Українські Новини
1.07.20 11:00 Пресс-конференция: "Как пандемия меняет рынок недвижимости"

1.07.20 11:00 Пресс-конференция: "Как пандемия меняет рынок недвижимости"

Алина Заика

1 июля 2020 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Как пандемия меняет рынок недвижимости".

Вопросы для обсуждения:

Что сейчас происходит на рынке недвижимости? Как меняется качество риэлторских услуг и чего требует потребитель? Остановились ли продажи квадратных метров и что сейчас пользуется наибольшим спросом среди покупателей? Как меняется цена недвижимости? Нужен ли рынку Закон "О риэлторской деятельности"?

Участники пресс-конференции:

  • Александр Рубанов, председатель правления СРО PARSA;
  • Ирина Ткаченко, основатель риэлторской компании "Т-ирис";
  • Антон Палашек, генеральный директор АН "Юго-Запад";
  • Анатолий Топал, руководитель Ассоциации профессиональных управляющих недвижимости Украины;
  • Алексей Калапуша, директор оценочной компании "Валкол", REV TEGoVА. 

Аккредитация журналистов: (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Ссылка на просмотр онлайн-трансляции:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.

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