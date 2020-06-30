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Прес-центр 2020-06-30T12:45:02+03:00
Українські Новини
1.07.20 11:00 Прес-конференція: "Як пандемія змінює ринок нерухомості"

1.07.20 11:00 Прес-конференція: "Як пандемія змінює ринок нерухомості"

Алина Заика

1 липня 2020 року, об 11:00 у прес-центрі інформаційного агентства "Українські Новини" відбудеться прес-конференція на тему: "Як пандемія змінює ринок нерухомості".

Питання для обговорення:

Що зараз відбувається на ринку нерухомості? Як змінюється якість ріелторських послуг та чого вимагає споживач? Чи зупинилися продажі квадратних метрів та що зараз користується найбільшим попитом серед покупців? Як змінюється ціна нерухомості? Чи потрібен ринку Закон "Про ріелторську діяльність"?

Учасники прес-конференції:

  • Олександр Рубанов, голова правління СРО PARSA;
  • Ірина Ткаченко, засновник ріелторської компанії "Т-ірис";
  • Антон Палашек, генеральний директор АН "Південно-Захід";
  • Анатолій Топал, керівник Асоціації професійних управителів нерухомості України;
  • Олексій Калапуша, директор оціночної компанії "Валкол", REV TEGoVА.

Акредитація журналістів: (050) 412 48 61 або press-centreun.un@ukr.net

Посилання на перегляд онлайн-трансляції:

https://www.youtube.com/channel/UCLsFqsRLz1s6qabHzjNAG0g/videos

Адреса прес-центру: ст. м. "Палац спорту", вул. Еспланадна, 20, 1 поверх.

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