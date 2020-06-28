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28 июня 2020, воскресенье, 19:27 405
Происшествия 2020-06-28T19:27:53+03:00
Українські Новини
Под Харьковом мужчина обстрелял отдыхающих: один погиб, есть раненый

Под Харьковом мужчина обстрелял отдыхающих: один погиб, есть раненый

Надежда Комендантова
Стрельба, Пистолет, погибшие, раненые, Нацполиция, Огнестрельное оружие, огнестрельное ранение, Стрельба в Харькове

В селе Гусаровка Харьковской области мужчина открыл стрельбу по отдыхающим из-за отказа подвезти его на машине. Нападение произошло вечером 27 июня на карьере возле села Гусаровка в Барвенковском районе. Жертвой злоумышленника стал 27-летний парень, еще один мужчина с огнестрельными ранениями находится в больнице.

Об этом сообщает прес-служба Нацполиции в Харьковской области. 

Об этом полиции сообщили очевидцы произошедшего. Сотрудники полиции, которые выезжали на место ЧП, задержали ранее судимого 53-летнего жителя района. Он был пьян. У мужчины изъяли предмет, похожий на пистолет, который направили на экспертизу.

Следственным возбуждены уголовные производства по статьям об умышленном убийстве и покушении на убийство, а также про незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее в Одессе дачник открыл огонь по компании молодежи, которая громко праздновала день рождения.

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