Под Харьковом мужчина обстрелял отдыхающих: один погиб, есть раненый

В селе Гусаровка Харьковской области мужчина открыл стрельбу по отдыхающим из-за отказа подвезти его на машине. Нападение произошло вечером 27 июня на карьере возле села Гусаровка в Барвенковском районе. Жертвой злоумышленника стал 27-летний парень, еще один мужчина с огнестрельными ранениями находится в больнице.

Об этом сообщает прес-служба Нацполиции в Харьковской области.

Об этом полиции сообщили очевидцы произошедшего. Сотрудники полиции, которые выезжали на место ЧП, задержали ранее судимого 53-летнего жителя района. Он был пьян. У мужчины изъяли предмет, похожий на пистолет, который направили на экспертизу.

Следственным возбуждены уголовные производства по статьям об умышленном убийстве и покушении на убийство, а также про незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей.

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