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  • То, что НАБУ заявило, что не будет выполнять решение суда, является нарушением Конституции, — экс-заместитель генпрокурора Голомша
28 июня 2020, воскресенье, 10:05 2616
Судебная власть 2020-06-28T10:05:09+03:00
Українські Новини
То, что НАБУ заявило, что не будет выполнять решение суда, является нарушением Конституции, — экс-заместитель

То, что НАБУ заявило, что не будет выполнять решение суда, является нарушением Конституции, — экс-заместитель генпрокурора Голомша

Кира Молчанова
Суд, НАБУ, решение суда, нарушение Конституции, Николай Голомша
Суд. Фото: pixabay
Суд. Фото: pixabay

Бывший первый заместитель Генерального прокурора Украины Николай Голомша прокомментировал закрытие дела против Писарука и Бахматюка прокуратурой и заявление НАБУ об отказе выполнять решение суда.

Об этом Николай Голомша заявил УНИАН, комментируя закрытие Генеральной прокуратурой дела против экс-заместителя главы НБУ Александра Писарука и бизнесмена Олега Бахматюка, касающегося предоставления стабилизационного кредита VAB банку. Юрист считает, что следующим шагом после закрытия дела должно быть привлечение к ответственности должностного лица, совершившего нарушение с незаконным открытием дела в 2019 году: "Дело закрыто вполне объективно. Человек одним росчерком пера сразу после назначения, не видя ни страницы материалов уголовного производства, с нарушением сроков расследования открывает дело. Это нарушение УПК и здравого смысла. За это должна быть уголовная ответственность должностного лица, которое его учинило". Напомним, дело тогда восстановил уже бывший заместитель генпрокурора Касько.

Позавчерашние заявления НАБУ о нежелании выполнять решение суда и закрывать дело из-за обжалования решения Печерского суда в Высшем антикоррупционном суде Голомша считает нарушением Конституции. "Постановление Печерского суда не подлежит обжалованию. То, что НАБУ заявило, что не будет выполнять решение суда, является нарушением статьи 19 Конституции Украины, которая предусматривает, что все ветви власти, должностные лица действуют способом, определенным Конституцией и законами Украины. Любая попытка игнорировать или вмешиваться в деятельность той или иной ветви власти, является противоправной и влечет за собой ответственность, - заявил юрист. - Такие заявления являются некорректными. Обжалование же Антикоррупционным судом решения Печерского суда является незаконным и противоречащим Конституции".

Напомним, что Печерский районный суд принял решение, которое признало незаконным возобновление дела против Писарука и Бахматюка, касающегося рефинансирования, предоставленного НБУ VAB банку в период банковского кризиса 2014 года. Выводы экспертиз Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ подтверждали, что все средства рефинансирования были потрачены по прямому назначению - на выплаты вкладчикам банка.

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