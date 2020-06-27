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27 июня 2020, суббота, 15:20 93
Жизнь 2020-06-27T15:20:49+03:00
Українські Новини
В Японии выдали первый диплом об изучении ниндзя

В Японии выдали первый диплом об изучении ниндзя

Ольга Фандорина
Япония, Университет, ниндзя
Ниндзя. Фото: sportizdorovie.ru
Ниндзя. Фото: sportizdorovie.ru

Университет Миэ впервые в истории выдал диплом об изучение жизни ниндзя 45-летнему Генич Мицухаси. Он потратил на обучение 2 года.

Об этом сообщает Independent.

Мицухаси анализировал исторические документы о настоящей природе бойцов ниндзя и совершенствовал свои навыки боевых искусств. Он жив в двухэтажном домике в провинции Ига, где в XII веке появились первые ниндзя, а в XVI произошло столкновение между кланами.

"Утром ниндзи работали как обычные фермеры, а днем ​​тренировались. Я подумал, что это сочетание должно мне помочь понять жизнь настоящих воинов", - заявив он.

Мицухаси был одним из трех студентов, которые весной 2018 поступили на первую в мире магистратуру по изучению жизни ниндзя. Профессор Юги Ямада назвал Генича настоящим примером для подражания для будущих студентов.

В университете добавили, что магистратура направлени именно на изучение жизни и привычек ниндзя, а не на то, чтоб стать ними.

Как сообщали Українські Новини, японская студентка написала эссе ниндзя чернилами и получила пятерку.

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