В Японии выдали первый диплом об изучении ниндзя

Университет Миэ впервые в истории выдал диплом об изучение жизни ниндзя 45-летнему Генич Мицухаси. Он потратил на обучение 2 года.

Об этом сообщает Independent.

Мицухаси анализировал исторические документы о настоящей природе бойцов ниндзя и совершенствовал свои навыки боевых искусств. Он жив в двухэтажном домике в провинции Ига, где в XII веке появились первые ниндзя, а в XVI произошло столкновение между кланами.

"Утром ниндзи работали как обычные фермеры, а днем ​​тренировались. Я подумал, что это сочетание должно мне помочь понять жизнь настоящих воинов", - заявив он.

Мицухаси был одним из трех студентов, которые весной 2018 поступили на первую в мире магистратуру по изучению жизни ниндзя. Профессор Юги Ямада назвал Генича настоящим примером для подражания для будущих студентов.

В университете добавили, что магистратура направлени именно на изучение жизни и привычек ниндзя, а не на то, чтоб стать ними.

Как сообщали Українські Новини, японская студентка написала эссе ниндзя чернилами и получила пятерку.