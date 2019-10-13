Японская студентка написала эссе ниндзя чернилами и получила пятерку

Эйми Хага решила написать эссе по истории ниндзя чернилами, которые самостоятельно изготовила по методу "абуридаши". Чтобы текст проявился, профессору пришлось нагреть бумагу над газовой плитой. Об этом сообщает "BBC Украина".

"Я узнала об этом методе из книг в детстве, - рассказала девушка ВВС. - Я надеялась, что никто из моих одногруппников не воспользуется этой идеей".

В детстве Эйми Хага часто смотрела анимационные шоу, с тех пор и заинтересовалась историей ниндзя - тайными агентами и наемными убийцами в средневековой Японии. 19-летняя Эйми учится на первом курсе Миеского университета.



Как-то преподаватель истории попросил студентов написать об их визите в известный музей ниндзя, расположенный в центральном парке города Ига.



"Когда профессор сказал, что поставит высокий балл за креативность, я решила, что мое эссе будет отличаться от других работ, - рассказала студентка. - И тогда мне пришло в голову, что было бы интересно воспользоваться методом "абуридаши".



Эйми замочила на ночь соевые бобы, затем измельчила их и процедила через ткань. После этого она смешала полученный экстракт с водой и написала свое эссе тонкой кистью на "ваши" (тонкой японской бумаге).



Как только чернило высохло, оно стало невидимым. Студентка сдала свою работу, которая выглядела как чистый лист бумаги. Но чтобы быть уверенной, что профессор не выбросит ее эссе в помойку, Эйми добавила записку, написанную обычными чернилами. "Нагрейте бумагу", - подсказала девушка.



Профессор Юджи Ямада рассказал ВВС, был "удивлен", когда увидел работу Эйми Хага.

"Я видел закодированные эссе, но написанные методом "абуридаши"- никогда", - сказал он.



"Откровенно говоря, некоторые сомнения были. Я думал, что текст не проявится. Однако, когда нагрел лист над газовой плитой, - перед глазами появилось очень четкое изображение слов. И я подумал: "Молодец!".

"Я поставил девушке высший балл без колебаний, даже не дочитав работу до конца. Я не проявлял текст полностью - на тот случай если СМИ найдут работу и сфотографируют ее", - рассказал профессор Ямада.

Что же касается самого произведения, то, по словам Эми, там главное стиль, а не содержание.

"Я была убеждена, что профессор признает мои усилия, поэтому не волновалась из-за оценки", - сказала студентка.