МБРР выделит Украине 350 миллионов долларов помощи для экономики

Международный банк реконструкции и развития решил выделить Украине 350 млн долларов на поддержку экономического восстановления и развития.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов, передают Українськi Новини.

"Украина получит от Международного банка реконструкции и развития 350 млн долларов на поддержку проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления". Соответствующее решение 26 июня 2020 года принял Совет директоров Всемирного банка", - говорится в нем.

Отмечается, что это первый проект серии займов на поддержку политики развития общим объемом в 700 млн долларов, который поддерживает усилия правительства Украины в реализации таких реформ, как: усиление демонополизации и антикоррупционных институтов; укрепление рынка земли и кредитного рынка путем создания прозрачного рынка сельскохозяйственных земель с соответствующими гарантиями защиты; подкрепление системы социальной поддержки путем увеличения размера пенсионных выплат.

По словам заместителя министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрия Гелетия, Минфин приветствует решение борда МБРР о выделении первого транша и высоко ценит поддержку международных партнеров Украины.

Он отметил, что это позволяет Украине удерживать неизменным курс в проведении политических и экономических реформ, которые являются основой для макроэкономической стабилизации и сбалансированного роста.

Как сообщали Українськi Новини, 28 мая Президент Владимир Зеленский создал делегацию во главе с первым заместителем министра финансов Юрием Гелетием для участия в переговорах с Международным банком реконструкции и развития о заключении соглашения о привлечении займа на политику развития в сфере экономического восстановления.