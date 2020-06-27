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27 июня 2020, суббота, 14:07 37
Экономика 2020-06-27T14:15:33+03:00
Українські Новини
МБРР выделит Украине 350 миллионов долларов помощи для экономики

МБРР выделит Украине 350 миллионов долларов помощи для экономики

Ольга Фандорина
МВФ, Деньги, МБРР
Украина получит помощь от МБРР
Украина получит помощь от МБРР

Международный банк реконструкции и развития решил выделить Украине 350 млн долларов на поддержку экономического восстановления и развития.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства финансов, передают Українськi Новини.

"Украина получит от Международного банка реконструкции и развития 350 млн долларов на поддержку проекта "Первый заем на политику развития в сфере экономического восстановления". Соответствующее решение 26 июня 2020 года принял Совет директоров Всемирного банка", - говорится в нем.

Отмечается, что это первый проект серии займов на поддержку политики развития общим объемом в 700 млн долларов, который поддерживает усилия правительства Украины в реализации таких реформ, как: усиление демонополизации и антикоррупционных институтов; укрепление рынка земли и кредитного рынка путем создания прозрачного рынка сельскохозяйственных земель с соответствующими гарантиями защиты; подкрепление системы социальной поддержки путем увеличения размера пенсионных выплат.

По словам заместителя министра финансов по вопросам европейской интеграции Юрия Гелетия, Минфин приветствует решение борда МБРР о выделении первого транша и высоко ценит поддержку международных партнеров Украины.

Он отметил, что это позволяет Украине удерживать неизменным курс в проведении политических и экономических реформ, которые являются основой для макроэкономической стабилизации и сбалансированного роста.

Как сообщали Українськi Новини, 28 мая Президент Владимир Зеленский создал делегацию во главе с первым заместителем министра финансов Юрием Гелетием для участия в переговорах с Международным банком реконструкции и развития о заключении соглашения о привлечении займа на политику развития в сфере экономического восстановления.

9 июня совет директоров МВФ одобрил новую кредитную программу для Украины, размер первого транша составит 2,1 млрд долларов. Объем программы составляет 5 млрд долларов, срок – 18 месяцев.

Вслед за этим 12 июня Украина получила от МВФ первый транш в размере 2,1 млрд долларов.

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