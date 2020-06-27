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27 июня 2020, суббота, 09:00 456
Судебная власть 2020-06-27T09:30:02+03:00
Українські Новини
Действия НАБУ по обжалованию решения о закрытии дела Бахматюка — нонсенс, — юрист

Действия НАБУ по обжалованию решения о закрытии дела Бахматюка — нонсенс, — юрист

Елена Новикова
Олег Бахматюк. Фото из открытых источников
Олег Бахматюк. Фото из открытых источников

Член Совета общественного контроля НАБУ юрист Татьяна Козаченко отреагировала на заявление НАБУ относительно нежелания ведомством Сытника выполнять решение суда.  Козаченко заявила, что характер действий НАБУ в этой ситуации ничем сейчас не отличается от того, с чем НАБУ "борется".

Юрист Татьяна Козаченко на своей странице в Фейсбук прокомментировала вчерашнее решение Офиса Генерального прокурора по исполнению постановления Печерского районного суда столицы о закрытии дела в отношении бывшего первого заместителя главы НБУ Александра Писарука и бизнесмена Олега Бахматюка по рефинансированию VAB банка в период банковского кризиса 2014 года. По ее словам, постановление заместителя генпрокурора о возобновлении дела было вынесено с многочисленными нарушениями, что подтвердил и суд.  Также она осудила реакцию НАБУ, которое отказывается выполнять решение суда и не планирует закрывать дело.

Заявление о невыполнении решения суда НАБУ мотивирует тем, что подало апелляцию в другую судебную инстанцию, Апелляционную палату ВАКС.  Между тем, отмечает Козаченко, такая апелляция является нонсенсом.  "Постановление Печерского суда НЕ подлежит обжалованию.  То, что НАБУ решение Печерского суда обжаловало в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда, является следующим нонсенсом.  Апелляционная палата ВАКС не является и не может быть апелляционным судом по постановлению Печерского суда (в силу п.20 ч.1 ст.3 УПК Украины)", - пишет адвокат.

"Доверие к государственным органам будет только в том случае, когда они будут действовать законно, и НАБУ здесь не исключение.  Ибо характер действий НАБУ ничем сейчас не отличается от того с чем НАБУ "борется", - прокомментировала Козаченко заявление НАБУ.

Напомним, что дело против Писарука и Бахматюка было открыто из-за якобы нецелевого использования средств рефинансирования, предоставленных НБУ VAB банку в период банковского кризиса 2014 года.  Выводы экспертиз Фонда гарантирования вкладов и заявления НБУ подтверждают, что все средства рефинансирования были потрачены по прямому назначению - их получили вкладчики банка.  Кроме того, Олег Бахматюк сам предложил государству вернуть в бюджет 8 млрд долгов, однако ответа на свое предложение от НБУ так и не получил.

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