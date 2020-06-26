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26 июня 2020, пятница, 15:38 818
Экономика 2020-06-26T16:00:01+03:00
Українські Новини
Нельзя разбрасываться профессионалами, которые работают на Одесском припортовом заводе, — руководитель "Агро Г

Нельзя разбрасываться профессионалами, которые работают на Одесском припортовом заводе, — руководитель "Агро Газ Трейдинг" Горбуненко

Валерия Драгомирова
Одесский припортовый завод (ОПЗ). Фото: yuzhny.in.ua
Одесский припортовый завод (ОПЗ). Фото: yuzhny.in.ua

Конкурентным преимуществом Одесского припортового завода являются высококвалифицированные кадры, разбрасываться которыми недопустимо.В рамках будущей приватизации ОПЗ необходимо обеспечить социальные гарантии для работников завода.

Такое мнение в авторском материале на "НВ Бизнес" выразил Александр Горбуненко, генеральный директор и управляющий партнер компании "Агро Газ Трейдинг", являющейся поставщиком природного газа для ОПЗ по давальческому договору.

"Уникальность Одесского припортового завода – это еще и люди, высококлассные операторы с высшим образованием, на специальную подготовку которых уходит около 2 лет. Такими профессионалами разбрасываться нельзя. Почти три тысячи заводчан зависят от постоянной загрузки предприятия. Она означает для них стабильную работу, зарплату и уверенность в завтрашнем дне. Коллектив завода объединен в довольно сплоченную и активную профсоюзную организацию, мнение которой обязательно должно быть услышано при подготовке к аукциону. В перечень инвестиционных обязательств будущих собственников имеет смысл включить социальные гарантии для персонала. Это как минимум сохранение существующего соцпакета на получение медицинских и рекреационных услуг", - отметил Горбуненко. 

Горбуненко уверен, что альтернативы приватизации ОПЗ не существует, однако в выигрыше должны остаться и государство, и завод с его трудовым коллективом, и будущий инвестор. 

"Идеального рецепта приватизации Одесского припортового завода нет. Ясно, что он должен учитывать ряд ключевых требований. Это сохранение целостности производственных цепочек. Одновременно - придание им гибкости и динамичности в соответствии с быстро меняющимися условиями рынка. А также соблюдение интересов трудового коллектива. На этих трех китах и необходимо строить диалог со всеми вовлеченными сторонами: профкомом ОПЗ, инвестиционным советником Фонда госимущества, инвестиционным и бизнес-сообществом. Потому что истина рождается только в открытой и компетентной дискуссии", - считает руководитель АГТ.

Напомним, ОПЗ с момента возобновления работы в августе прошлого года произвел более 670 тыс тонн карбамида и более 62 тыс тонн аммиака. Более 90% продукции реализовывается на внешних рынках. 

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