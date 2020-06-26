Люди должны быть осознанными, а не винить во всех бедах медсистему, — Постернак

Министерство здравоохранения Украины приложило все усилия для обеспечения безопасности граждан страны, а нынешний рост заболеваемости связан с халатным отношением украинцев к предписаниям МОЗа. Об это заявляет политтехнолог Олег Постернак на своей страничке в Facebook.

В своей публикации Постернак подчеркивает, что украинцы не воспринимает нынешний летний сезон как карантин и игнорируют рекомендации МОЗа, даже несмотря на резкий прирост заболеваемости:

"В стране наблюдается небывалый рост заболеваемости коронавирусом, а вот о карантине теперь не напоминает ровным счетом ничего: разве, что только редкие маски на лицах посетителей магазинов или пассажиров автобусов. Но и у и те или под носом, или на подбородке, или еще лучше - в кармане", - пишет он.

Политолог отмечает, что власть, в свою очередь, предприняла все меры для обеспечения эпидемиологической безопасности и подготовилось ко второй волне COVID-19:

"МОЗ и так сделало максимум, чтобы обеспечить безопасность украинцам с хромающей системой здравоохранения, и подготовился ко второй волне ковида. Где еще мы наблюдаем картину заполняемости коек в 30%? Нигде! Потому что это лучший показатель, и вот это и есть характеристика работы министерства".

По мнению эксперта сейчас именно на гражданах Украины и лежит ответственность за резкий прирост коронавирусных инфицированных, и именно они и должны относиться в ситуации более сознательно и выполнять карантинные правила, а не обвинять в несовершенстве систему здравоохранения Украины:

"Это люди должны быть осознанными, а не винить во всех бедах медсистему. Она не резиновая, и не выдержит всех наших жалоб. Проще, просто надеть маску, исполнять все предписания МОЗа, и немного потерпеть. Потому что дальше будет лучше, только если мы сами будем лучше", - резюмирует он.