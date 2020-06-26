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26 июня 2020, пятница, 14:29 1564
Политика 2020-06-26T15:30:27+03:00
Українські Новини
Мэр Херсона поздравил горожан с годовщиной заявления ОУН о сотрудничестве с Гитлером

Мэр Херсона поздравил горожан с годовщиной заявления ОУН о сотрудничестве с Гитлером

Петр Стуженко
Адольф Гитлер, ОУН, Владимир Миколаенко, Мэр Херсона, Сотрудничество с нацистами
Поздравление мэра Херсона с годовщиной присяги ОУН Гитлеру. Фото: Facebook
Поздравление мэра Херсона с годовщиной присяги ОУН Гитлеру. Фото: Facebook

Мэр Херсона Владимир Миколаенко поздравил горожан с годовщиной "провозглавшения Украинского государства" 30 июня 1941 года, в котором заявлялось о тесном сотрудничестве с нацистской Германией и главой Третьего рейха Адольфом Гитлером.

Об этом сообщило интернет-издание Страна.

На рекламных щитах в городе появилась вырезка из газеты ОУН "Самостийная Украина" от 10 июля 1941 года, в которой был опубликован "Акт провозглашения Украинского государства".

Третья статья акта гласит: "Воссозданное Украинское государство будет тесно сотрудничать с национал-социалистической Великой Германией, которая под руководством Адольфа Гитлера создает новый порядок в Европе и мире и помогает украинскому народу освободиться из-под московской оккупации".

Отметим, что данный акт был провозглашен сторонниками Степана Бандеры в Организации украинских националистов (ОУН). Однако сделано это без согласования с немецким руководством, которое из-за такого самоуправства украинских националистов-коллаборационистов приказали забыть об этом акте. И как таковое "провозглашение Украинского государства" осталось лишь на бумаге.

Впоследствии члены ОУН (в основном, из той части организации, которая ориентировалась на другого лидера организации Андрея Мельника) были широко задействованы в работе органов оккупационной администрации нацистов. 

Напомним, недавно лидер современной ОУН Коханивский был условно осужден за погромы в украинских отделениях российских банков.

Также СМИ сообщали, что в феврале Киевский городской совет утвердил празднование в столице 130-летия со дня рождения главы ОУН Андрея Мельника.

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