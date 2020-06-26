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26 июня 2020, пятница, 13:52 58
Медицина 2020-06-26T14:00:01+03:00
Українські Новини
На улицах появятся психически больные люди, которые будут вас атаковать, – психиатр

На улицах появятся психически больные люди, которые будут вас атаковать, – психиатр

Петр Стуженко
увольнение персонала, Владислав Сова, Психиатрическая больница им. Павлова, Психически больные
Владислав Сова. Фото: ukrinform.ru
Владислав Сова. Фото: ukrinform.ru

Заслуженный врач Украины, практикующий психиатр Владислав Сова, комментируя сокращение финансирования и увольнения персонала психиатрических медицинских учреждений, спрогнозировал, что в скором будущем пациенты психиатрических больниц, лишенные должного наблюдения и медпомощи, появятся на улицах и станут реальной угрозой для граждан Украины.

Об этом сообщило интернет-издание КиевВласть, ссылась на видеообращение врача к Президенту Украины Владимиру Зеленскому. 

Как пример Сова напомнил о сложившейся ситуации в психиатрической больнице им. Павлова в Киеве. "Если говорить, в частности, о психиатрии, то вы все помните о тех скандалах, которые происходили месяц назад, о том, что врачи психиатрической больницы Павлова вышли на забастовку вместе с медперсоналом, потому что нам существенно урезали финансирование… После забастовки министр здравоохранения Степанов красиво выступил, сказал, что мы разберемся, мы найдем деньги для психиатрии и фтизиатрии. По факту после этого пригласили руководство психиатрической больницы, сказали: "Ребята, денег нет, делайте, что хотите", – рассказал врач.

Руководство больницы пояснило, что получило указание от вышестоящего органа на увольнение 450 сотрудников. По мнению психиатра, беда не только в том, что 400 медработников больницы Павлова будут уволены и "остаются на улице предоставленные сами себе", но также пациенты психиатрических больниц остаются "без врачей, без должного наблюдения".

"Случай, который недавно произошел в Володарке, будет не единичным. Поэтому, господа, я прошу вас приготовиться к тому, что на улицах, действительно появится достаточное количество психически больных людей, которые будут вас атаковать", – резюмировал Владислав Сова.

Как сообщали ранее СМИ, ночью 15 июня в Володарской районной больнице психически больной мужчина нанес смертельное ножевое ранение врачу и сбежал. Правоохранители оперативно задержали его. По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 Уголовного кодекса Украины.

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