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26 июня 2020, пятница, 13:06 714
Политика 2020-06-26T14:00:03+03:00
Українські Новини
Ветеран "Азова" Кудряшов вызвал на поединок депутата от ОПЗЖ Киву

Ветеран "Азова" Кудряшов вызвал на поединок депутата от ОПЗЖ Киву

Анна Рудык
Илья Кива. Фото: Facebook
Илья Кива. Фото: Facebook

Экс-руководитель штаба "Национального Корпуса" и ветеран "Азова" Родион Кудряшов записал видеообращение к нардепу из фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" Илье Киве. В обращении Кудряшов призвал оппозиционного депутата встретиться лично и "выяснить отношения как мужчины". Основанием стало обращение Ильи Кивы к Генеральному прокурору по поводу Кудряшова.

Об этом сообщается на сайте партии "Национальный корпус".

В своем видео Кудряшов рассказал, что Кива написал обращение на имя Генерального прокурора Украины Ирины Венедиктовой с требованием открыть против него уголовное производство за якобы "нападение на полицейского в декабре 2019 года". В свою очередь, ветеран предложил "не устраивать политические игрища с целью дискриминировать украинских националистов" и поговорить "как мужчины" - лично.

"Я готов отвечать за свои слова и действия, и если надо общаться через прокурора, я не против. Но это же ты (Илья Кива - редакт.) обещал, что будешь втаптывать националистов в землю. Для того, чтобы расставить все точки над "і" вызываю тебя на поединок или на разговор. Как сам хочешь", - обратился Кудряшов к нардепу.

Напомним, что накануне депутат "Оппозиционной платформы - За жизнь" Илья Кива презентовал новую общественную организацию "Патриоты - За жизнь". По его словам, деятельность организации будет заключаться в оказании сопротивления националистическим ячейкам: таким, как "Национальный Корпус". Ранее на этой неделе, 23 июня, Кива также высказался в поддержку нардепа из фракции "Слуга народа" Сергея Литвиненко, в округе которого - №156 Ровенской области - состоялся протест националистов и местных жителей. Активисты высказались против призывов Литвиненко за проведение местных выборов на оккупированных территориях Донбасса, но акцию протеста разогнала полиция совместно с "титушками". По версии Нацкорпуса, именно организация Кивы была причастна к "силовому разгону" протестующих.

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