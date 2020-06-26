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26 июня 2020, пятница, 11:46 351
Политика 2020-06-26T12:15:02+03:00
Українські Новини
УЗ начала применять европейские практики в сфере закупок, - эксперт

УЗ начала применять европейские практики в сфере закупок, - эксперт

Анна Рудык
Владимир Головко. Фото: uaprom.info
Владимир Головко. Фото: uaprom.info

В 2020 году АО "Укрзализныця" начала внедрять европейские подходы к закупкам товаров и комплектующих, считает руководитель Центра политического анализа Владимир Головко, пишет ЦТС.

По его словам, речь идет о попытке заключить долгосрочные контракты с производителями. До сих пор УЗ ограничивалась максимум годичными соглашениями. В частности, именно таким образом закупались рельсы, тонколистовой и толстолистовой прокат, а также швеллера, катанка и уголки.

Как отметил В. Головко, еще короче оказываются контракты на поставку дизельного топлива и смазочных материалов. Тут обычно речь идет о договорах длиной в несколько месяцев. В целом, закупщики УЗ обычно проводят короткие тендеры, граничной датой которых выступает "31 декабря".

Впрочем, как отмечает эксперт, в текущем году "Укрзализныця" решила отойти от своей многолетней привычки "играть в короткую". Например, ж/д компания объявила несколько тендеров на закупку природного газа до 30 апреля 2021 году. Далее последовали еще более долгие аукционы на приобретение колес, бандажей и тормозных колодок до 31 декабря 2022 года.

"И пока УЗ только делает первые шаги в этом направлении, вся европейская железнодорожная отрасль уже давно живет "в длинную". Долгосрочные контракты - обычная практика для таких железных дорог, как Deutsche Bahn, французской SNCF, австрийской OBB, испанской Renfe", - говорит Головко.

По его словам, в Европе уже давно никого не удивляет, что бельгийские железные дороги SNCB заключают 10-летний контракт с Alstom на поставку сигнальных систем, а французская SNCF договаривается с Bombardier о закупках подвижного состава на 5 лет. Эксперт также отметил, что аналогичные контракты подписываются и в Германии: концерн Siemens с SFBW, а Deutsche Bahn заказывает у компании Talgo целые составы сроком на 30 лет.

Эксперт также подчеркнул, что это же касается и комплектующих поменьше. Например, Talgo будет поставлять локомотивные тележки для датских железных дорог DSB до конца 2023 года. Аналогично Deutsche Bahn закупает ж/д колеса только по 5-летним контрактам. Даже ж/д оператор Avis из такой африканской страны, как Мавритания объявил тендер на закупку комплектующих сроком на 3 года с опцией продления еще на 3 года, приводит пример В. Головко.

"Раньше "Укрзализныцю" называли "государством в государстве" за излишнюю закрытость. Но за последние годы компания встала на путь реформирования и внедрения европейских подходов управления. До сих пор это мало затрагивала сферу закупок, однако серия очищений топ-менеджмента УЗ привела к тому, что и в этом сегменте компания начала хоть и осторожно, но применять европейские практики", - считает В. Головко.

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