Миллионер из Харькова погряз в судах и долгах, – СМИ

Так, Гринько, который в далеком 2012-м засветился на 169-й позиции рейтинга богатейших украинцев по версии "Фокуса", в последствии, по данным СМИ, оказывался в центре многочисленных судебных разбирательств. Как следует из статьи, менее чем за три года Гринько, видимо, создал целую сеть предприятий, которые могли быть использованы в разного рода неприглядных целях. Как минимум, человек с аналогичными фамилией, именем и отчеством и еще несколько людей фигурируют в различных реестрах юрлиц как учредители, бенефициары и подписанты.

Предприятия, возможно, созданные Гринько (и/или его родными, близкими людьми, подругами и соратниками) зарегистрированы по нескольким одинаковым адресам (нередко с использованием одинаковых номеров телефонов), являются участниками (бенефициарами) друг у друга. В той или иной мере по предприятиям "кочуют" сам Александр Гринько, а также, как утверждают СМИ, его мать Раиса Гринько, якобы в них "засвечена" дочь Карина Гринько, нынешняя гражданская супруга Елена Тинькевич и несколько партнеров - Анна Киприч, Петр Куценко, Ольга Липак. Многие фирмы по ЕДРПОУ можно найти в Реестре судебных решений.

Многие из этих предприятий объединяет также наличие у них крупного долга и вид деятельности 68.20 "Предоставление в аренду и эксплуатацию собственного или арендованного недвижимого имущества". Яркий пример – ООО "АЛЬФА". Среди учредителей - сам А.Гринько и ООО "ЮФ "УКРАИНА". Руководитель - Карина Гринько. Конечный бенефициар - Елена Тинькевич. Деятельность - КВЭД 68.20. Есть долги. Предприятие фигурирует в судебных разбирательствах (последние суды). Еще один показайтельный кейс - ЧП "ПАН+". Учредитель - ООО "Кафе Театральное" (уполномоченное лицо - Петр Куценко). Уполномоченное лицо - Карина Гринько. Конечный бенефициар - Александр Гринько. КВЭД - конечно же 68.20. У предприятия крупный долг.