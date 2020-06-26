От руководителя МОЗ Степанова так и не дождались предложений о продлении медреформы, – Кушнирук

О необходимости уточнений и изменений во втором этапе медреформы неоднократно говорил руководитель МОЗ Максим Степанов. Но, несмотря на то, что он находится на посту уже почти три месяца, от него так никто и не смог получить никаких конкретных предложений по изменению второго этапа медицинской реформы. Об этом на своей странице в Facebook написал председатель экспертно-аналитического совета Украинского аналитического центра Борис Кушнирук.

"Степанов просто не ходит на заседания профильного комитета Верховной Рады. Человеку, который на самом деле откровенно некомпетентный, просто нечего предложить народным депутатам и обществу", - отметил он.

По словам Кушнирука, первый этап медицинской реформ прошел в целом успешно.

"Показательно, что под обнародованным на днях текстом Меморандума сотрудничества с МВФ стоит подпись не только премьер-министра, министра финансов и главы Нацбанка, а и президента Украины. В этом меморандуме украинская власть прямо признает обязательство продолжить начатую медицинскую реформу. Поэтому неудивительно, что с первого апреля 2020 года второй этап медицинской реформы запустили, несмотря на рассказы, что все там неправильно и нужно менять", - подчеркнул эксперт.

Все учреждения здравоохранения, оказывающие специализированную (городские, районные больницы) и высокоспециализированную (областные больницы и центры) медицинскую помощь начали работать по другому принципу финансирования. Практически все коммунальные медицинские учреждения (районные, городские, областные больницы) начали получать средства по договору с НСЗУ.

"Первые два министра Минздрава, которые пришли после Ульяны Супрун, заявляли, что они хотят что-то в ней (медицинской реформе – ред.) изменить. Хотя, по факту, ничего так и не предложили. Но этих министров так быстро меняли, что не то, что их предложения, а также их фамилии могут вспомнить только профильные эксперты. Вот только, как показывает откровенно провальные действия властей по борьбе с коронавирусом, когда и экономику "убили", и пандемию не остановили, само ничего не урегулируется. Медицинская реформа требует профессионального управления и свободы ее реализации. К сожалению, ни первого, ни второго нынешняя власть предложить не может", - заявил Кушнирук.

Как сообщалось, политолог Кирилл Сазонов отметил, что за три месяца министр Степанов так и смог представить свою концепцию медреформы.